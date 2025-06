Estação Verão 2025 promete aventura, cultura e paisagens deslumbrantes no litoral do Piauí; estreia em julho na TV Antena 10 Nova edição amplia o olhar sobre o litoral piauiense, apostando em roteiros alternativos, personagens autênticos e imagens de tirar o fôlego TV Antena 10|Do R7 18/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h30 ) twitter

Divulgação TV Antena 10

Sol, mar, gastronomia, cultura e muita aventura. Assim será o Estação

Verão 2025, projeto especial da TV Antena 10 – RECORD Piauí, que vai ao ar nos sábados de julho, das 13h às 14h. A nova edição amplia o olhar sobre o litoral piauiense, a região que mais cresce no estado, apostando em roteiros alternativos, personagens autênticos e imagens de tirar o fôlego. A atração estreia de 5 de julho, logo depois do telejornal Fala Piauí.

Divulgação TV Antena 10

Pelo segundo ano consecutivo, Victor Melo e Nathalia Carvalho comandam o especial com carisma, leveza e profissionalismo. Durante o mês de julho, os quatro episódios do Estação Verão vão trazer uma mistura envolvente de turismo, cultura, história e gastronomia local, sempre com a vibe vibrante que já virou marca registrada da atração.

“Esse ano a gente quis trazer o ineditismo e rotas alternativas que os turistas não costumam fazer. Para isso, levamos ainda os melhores recursos que se associam à nova fase da TV Antena 10, com equipamentos modernos que vão proporcionar imagens de alta qualidade e áudio para uma verdadeira imersão nessa edição do Estação Verão 2025”, revela Nathalia Carvalho.

Com reportagens especiais produzidas nos municípios de Ilha Grande, Luís Correia e Parnaíba, o programa vai além do turismo: mergulha nas tradições, sabores e histórias das comunidades que vivem e fazem o litoral acontecer.

“A edição do ano passado foi incrível e a de 2025 promete ainda mais! A proposta foi mostrar roteiros alternativos dos convencionais que já apresentamos para nossa audiência, mas ainda assim contar histórias.

Além de um programa turístico, falamos com as pessoas que vivem desse rico ecossistema que é o nosso litoral. Está imperdível”, destaca Victor Melo.

O programa será exibido na TV Antena 10 (canal 10.1), no YouTube da TV Antena 10, no portal A10mais.com e nas parabólicas da Banda KU.

Acompanhe também os bastidores e conteúdos exclusivos nas redes sociais: @pgmantenados, @tvantena10 e @portala10mais no Instagram.