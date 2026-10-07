Antena Rural passa a ser exibido aos sábados, às 13h, na TV Antena 10 RECORD Para o apresentador Arnaldo Ribeiro, a mudança representa uma oportunidade de ampliar o alcance da atração

Divulgação TV Antena 10

O Antena Rural, programa do campo da TV Antena 10, entra em uma nova fase e passa a ser exibido aos sábados, às 13h, a partir deste final de semana. A atração também terá reprise aos domingos, às 10h da manhã.

A mudança acontece após um ano de exibição nas manhãs de domingo e faz parte da nova programação da afiliada à RECORD no Piauí aos sábados. O objetivo é fortalecer ainda mais o conteúdo local no dia, que, além do jornalismo, passa a contar com o Antena Rural e o podcast na sequência.

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Com reportagens sobre o campo, agricultura, negócios, receitas e as potencialidades do estado, o programa conquistou espaço entre os telespectadores piauienses. Para o apresentador Arnaldo Ribeiro, a mudança representa uma oportunidade de ampliar o alcance da atração.

“Agora vamos estar em dose dupla na TV Antena 10. No início da tarde de sábado, recebendo uma boa audiência do Fala Piauí. E quem já estava acostumado a nos assistir aos domingos vai continuar, agora com a reprise, só que mais tarde, às 10h. Estamos animados para essa nova fase e vão vir muitas novidades”, afirmou.

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Com a mudança, o telespectador poderá acompanhar o Antena Rural em dois momentos da programação da TV Antena 10 no final de semana.

Confira os novos horários:

Sábado

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12h – Fala Piauí – Ao vivo13h – Antena Rural14h – A10Cast

Domingo

9h – Boletim Semanal A10mais10h – Antena Rural – Reprise