Saiba os serviços ofertados na 2ª edição do Balanço Geral Piauí Nos Bairros; nesta sexta (14) na praça Rio Branco, Centro de Teresina Projeto, realizado pela TV Antena 10, contará com serviços gratuitos à população das 9h às 15h; transmissão ao vivo a partir das 11h30 com Beto Rego

Divulgação TV Antena 10

A Praça Rio Branco vai ganhar um novo ritmo nesta sexta-feira, dia 14 de agosto. Informação, música, serviços gratuitos e muita interação vão tomar conta do Centro de Teresina com a 2ª edição do Balanço Geral Piauí Nos Bairros. O projeto tem como objetivo tirar o programa do estúdio e levar a equipe da TV Antena 10 para mais perto do público, promovendo uma manhã de informação, entretenimento e prestação de serviços diretamente para a população.

Para o apresentador Beto Rego, a expectativa para a segunda edição é grande. Ele destaca que, mesmo com a experiência de outras ações externas, cada encontro com o público é único. A edição desta sexta-feira ganha ainda um significado especial por acontecer na véspera do aniversário de Teresina, celebrado no dia 16 de agosto, transformando a programação em uma espécie de presente para a capital piauiense.

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“A expectativa é enorme. A gente já teve experiências como essa, e eu tenho certeza que toda a experiência é marcante. Ela deixa a gente ser ansioso, deixa a gente curioso. Mesmo que nós já tenhamos feito ações como essa, mas toda ação tem uma coisa diferente, toda ação deixa a gente com aquele nervosismo, aquela vontade da coisa acontecer e dar o melhor de si, que é o que a gente vai fazer nesse Balanço Geral especial nos bairros, lá na Praça Rio Branco. A gente vai dar o melhor que a gente tem para poder que as pessoas participarem, com serviços, com vacinação, com tudo isso que a TV Antena 10 quer dar aos nossos telespectadores. E olha, uma coisa boa, porque é antes do aniversário de Teresina, véspera, pode-se dizer, do aniversário de Teresina, então é um presente para a nossa Teresina”, afirmou o apresentador Beto Rego.

É no coração de Teresina que o Balanço Geral Piauí vai montar um cenário para uma edição especial. A partir das 9h, quem passar pela Praça Rio Branco vai encontrar uma programação pensada para toda a família, com serviços gratuitos, atrações especiais e transmissão ao vivo. E, se tem Balanço Geral, não pode faltar música.

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Felipe Caldas e Key estão entre as atrações que vão animar o público durante a programação. A partir das 11h30, Beto Rego assume o comando direto da praça. Serão quatro horas de transmissão ao vivo, com convidados, reportagens especiais, informação e a participação de todo o time da emissora.

Serviços gratuitos

Além da programação de entretenimento e informação, a ação também terá serviços gratuitos para a população. A Fundação Municipal de Saúde e a Defensoria Pública estarão presentes com atendimentos ao público.

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A Equatorial Energia, patrocinadora do projeto, também participa da iniciativa com uma série de serviços, incluindo atendimento relacionado à conta de energia, cadastro na promoção Energia Em Dia, negociação de débitos, troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED e cadastro na Tarifa Social. A empresa ainda fará o sorteio de duas geladeiras para os clientes de baixa renda.

O representante da Equatorial Energia Piauí explica que a participação na ação será uma oportunidade para aproximar os serviços da empresa da comunidade e facilitar o acesso da população a diferentes atendimentos.

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“Recebemos o convite da TV Antena 10 para essa ação, o Balanço Geral nos bairros, e prontamente atendemos exatamente para levar não só informação para a comunidade, dicas de economia de energia, troca de lâmpadas, como também um sorteio. Vamos sortear lá duas geladeiras e também vamos trabalhar com um mutirão de atendimento. Então, você do bairro, da região, que esteja com negociação de débitos, queira fazer negociação, consulta de fatura, estaremos lá presentes com o nosso time exatamente para prestar mais um serviço para a comunidade, além do que fazemos no nosso dia a dia nas nossas agências de atendimento”, afirmou o gerente de relacionamento da Equatorial Energia Piauí, Matheus Melo.

Para facilitar o atendimento, a Equatorial orienta que o titular da conta de energia esteja presente e leve documentos de identificação e uma conta de energia. A empresa também reforça que o sorteio das geladeiras será destinado a famílias de baixa renda.

“É muito importante que quem visite seja o titular da conta, leve a sua conta de energia, seus dados de identificação, RG, CPF, carteira de habilitação, exatamente para a gente conseguir facilitar o atendimento. É muito importante ressaltar que já vamos para a segunda edição do Balanço Geral, em que estaremos presentes, e aquele momento final do sorteio da geladeira, ele vai ser feito para famílias destinadas a baixa renda”, explicou Matheus Melo.

A programação também contará com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que oferecerá orientação jurídica gratuita à população durante a ação. Os atendimentos serão voltados para esclarecimento de dúvidas em diferentes áreas do Direito, permitindo que os moradores tenham acesso a orientações sobre questões previdenciárias, terrenos, direito de família, relações de consumo, entre outros assuntos.

A iniciativa amplia a proposta do Balanço Geral Piauí nos bairros, que, além de levar informação e entretenimento, busca aproximar a população de serviços que podem fazer a diferença no dia a dia.

Nesta sexta-feira, dia 14, o encontro é na Praça Rio Branco, no Centro de Teresina, com a 2ª edição do Balanço Geral Piauí nos Bairros. A entrada é gratuita e a programação começa às 9h. Na TV, o telespectador poderá acompanhar tudo ao vivo das 11h30 às 15h30 sob o comando de Beto Rego, além de transmissão no Youtube, A10mais.com e cobertura nas redes sociais.

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