Atalaia Geek Gamer reúne gerações em três dias de games e cultura pop em Sergipe Evento gratuito promovido pela TV Atalaia RECORD reuniu competições de futebol digital, videogames retrô, cosplay, K-pop e experiências de realidade virtual em Aracaju

Divulgação TV Atalaia

Games atuais e clássicos, competições, cosplay, K-pop e tecnologia reuniram diferentes gerações durante o Atalaia Geek Gamer 2026, realizado entre os dias 25 e 27 de setembro, em Aracaju, capital de Sergipe.

Promovido pela TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, o evento ocupou a Praça Orquídea do Shopping Jardins durante três dias de programação gratuita e recebeu jogadores, famílias, cosplayers e fãs da cultura geek.

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“O Atalaia Geek Gamer já é um evento consolidado no calendário da TV Atalaia e reúne públicos de todas as idades. Temos desde quem se identifica com os videogames retrô até quem busca os consoles mais atuais e experiências como a realidade virtual”, destaca Kamila Colesanti, gerente de Marketing da TV Atalaia.

Na mesma arena, consoles atuais dividiram espaço com videogames retrô e fliperamas que marcaram outras gerações, enquanto experiências de realidade virtual, jogos, feira geek e action figures completaram a programação.

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A presença de pais e filhos em torno dos jogos antigos foi uma das cenas que marcaram a edição. Para parte do público, o evento também funcionou como uma viagem pela história dos videogames, colocando lado a lado títulos e equipamentos de diferentes épocas.

Futebol digital movimenta competições

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Os campeonatos de futebol digital foram organizados em parceria com a Federação Sergipana de Futebol Digital e eSports (FSFDE). Parte das modalidades teve inscrições esgotadas, segundo a organização.

No Campeonato de EA Sports FC 26, Davi Vasconcelos conquistou o primeiro lugar, seguido por Miqueas Oliveira e Felipe Mendes.

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No Campeonato Sergipano de eFootball Console, o campeão foi Bruno Bruxo. Fábio Victor ficou em segundo lugar e Benjamin terminou na terceira colocação.

Bruno Bruxo também conquistou o primeiro lugar no Campeonato Sergipano de eFootball Mobile. Nixon ficou em segundo e Enderson em terceiro.

A parceria entre a TV Atalaia e a Federação também proporcionou aos competidores uma conexão com o cenário nacional do futebol digital. Na modalidade eFootball Console, a competição classificou atletas para representar Sergipe no Campeonato Brasileiro de Futebol Digital, em Brasília.

Clássicos dos videogames também tiveram espaço

A programação contou ainda com torneios organizados pela Retrô Games, voltados a títulos que atravessaram diferentes gerações.

No Mario Kart, Erivaldo Chaves ficou com o primeiro lugar, seguido por Danilo Durães e Rafael Andrade.

No Street Fighter 2, Texane Santos foi o campeão. Erivaldo Chaves conquistou a segunda colocação e Ismael Souza ficou em terceiro.

Já no torneio de KOF 2002, disputado em fliperama, Diego Paperony terminou em primeiro lugar, Roberto Jackson em segundo e Eduardo Félix em terceiro.

Cosplay e K-pop ampliam programação

O Atalaia Geek Gamer também abriu espaço para outras expressões da cultura pop.

O desfile de cosplay reuniu participantes caracterizados como personagens de diferentes universos. Isadora, caracterizada como Hatsune Miku, recebeu o troféu Destaque de Performance Cosplay.

No domingo, as apresentações de K-pop também movimentaram a arena. Mimy levou o troféu Destaque da Apresentação de K-pop, com uma performance de “WDA”, do aespa.

As atividades de cosplay, K-pop e os torneios de videogames retrô e fliperamas foram realizados em parceria com a Retrô Games.

Experiência para diferentes gerações

Além das competições, uma das atrações que despertaram maior curiosidade foi a realidade virtual. O público pôde experimentar os equipamentos durante os três dias de evento e conhecer novas formas de interação com os jogos.

A feira geek também reuniu action figures, produtos ligados à cultura pop, videogames antigos e outros itens que ajudaram a aproximar diferentes gerações dentro do mesmo espaço.

Realizado há 04 anos pela TV Atalaia, o Geek Gamer integra o calendário de projetos da emissora em Sergipe e reúne comunidades ligadas aos games, à tecnologia e à cultura pop.

A edição de 2026 contou com parceria da FSFDE e da Retrô Games, apoio da Evelik Produções e patrocínio de Shopping Jardins, Netiz, Comercial Aliança, GBarbosa e Maratá.