TV Atalaia RECORD renova programação e apresenta novidades nas tardes de sábado em 2026 Nova grade já está no ar e aposta em informação, entretenimento, esporte ao vivo e formatos conectados ao cotidiano do público sergipano

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia RECORD iniciou 2026 com mudanças na programação, que passaram a valer no dia 10 de janeiro e trouxeram uma nova configuração para as tardes de sábado. A grade combina informação, entretenimento e prestação de serviço, reunindo estreias, formatos atualizados e transmissões esportivas, em sintonia com o cotidiano do público sergipano. Paralelamente, a emissora também lançou o Atalaia Esporte, atração exibida de segunda a sexta-feira, que passou a integrar o jornalismo da casa com cobertura diária do cenário esportivo regional.

Entre as atrações que passaram a integrar a programação estão Bora Lá? e Casa & Design, além da chegada do Conexão Animal à faixa de sábado. O Canal Elétrico retornou com uma nova temporada e passou a ser gravado em espaços externos, como praças, bairros, bares e casas de praia. O sábado também ganhou jornalismo reforçado no início da tarde e a transmissão ao vivo do Campeonato Sergipano 2026, formando um bloco diversificado que acompanha o público ao longo do dia.

Divulgação TV Atalaia

Informação, entretenimento e novos formatos

A programação teve início ao meio-dia com a edição especial do Balanço Geral, responsável por apresentar os principais acontecimentos de Sergipe. O telejornal reúne reportagens exclusivas, denúncias, conteúdos de utilidade pública e pautas que refletem o cotidiano da população, com atenção especial a temas como segurança, saúde pública e demandas das comunidades.

Na sequência, às 13h10, estreou a nova temporada do Canal Elétrico, sob o comando de Fabiano Oliveira. O episódio de abertura foi gravado na Orlinha do Bairro Industrial e contou com a participação do cantor Nona, um dos nomes em evidência do pagode sergipano. A atração segue reconhecida pelo público como um espaço de valorização da música e da cultura local, agora com uma proposta ainda mais próxima das realidades dos bairros.

Às 13h55, foi exibido o primeiro episódio de Bora Lá?, apresentado por Vannessa Porto. O programa percorre cidades sergipanas e destaca cultura, turismo, gastronomia e histórias locais. A estreia levou o público a São Cristóvão, a cidade Mãe de Sergipe, com um olhar sensível sobre a Rota do Afeto Criativo, espaço que convida a desacelerar e a vivenciar experiências que conectam memória, sabores e identidade.

Às 14h20, o Casa & Design, apresentado por Sarah Medeiros, passou a levar ao ar conteúdos voltados à arquitetura, ao design e ao mercado imobiliário, com foco em tendências, soluções e novidades do setor. Em seguida, o Conexão Animal, com Kitty Lima, ampliou o espaço dedicado ao universo pet, reunindo informações, curiosidades e orientações voltadas aos tutores.

A partir das 15h30, a TV Atalaia iniciou a transmissão ao vivo do Campeonato Sergipano 2026. O confronto entre Desportiva Aracaju e Confiança foi exibido diretamente da Arena Batistão, em Aracaju, com exibição simultânea pela televisão e pelo canal oficial da emissora no YouTube (@TvAtalaiaSE). A competição contará com cobertura semanal aos sábados, até a grande final prevista para o dia 14 de março.

Divulgação TV Atalaia

Novo programa esportivo reforça a programação semanal

Além das mudanças nas tardes de sábado, a TV Atalaia passou a contar com um novo espaço dedicado ao esporte na grade diária. O Atalaia Esporte estreou na segunda-feira, 12, e passou a integrar o espaço dedicado ao jornalismo esportivo na emissora. Exibido de segunda a sexta-feira, às 11h30, o programa apresenta uma proposta dinâmica, com linguagem atual e foco nos acontecimentos do esporte regional.

Apresentado pela jornalista Nathalia Maia, o Atalaia Esporte acompanha a rotina de equipes, atletas e competições sergipanas, com entrevistas, análises e informações que fortalecem a cobertura esportiva e aproximam o conteúdo de diferentes perfis de público.

Compromisso com o público sergipano

A reformulação da programação é resultado do trabalho do Núcleo de Produção da TV Atalaia e reflete uma estratégia voltada à qualificação dos conteúdos e ao fortalecimento do vínculo com o público sergipano. A proposta reúne informação, entretenimento e esporte em uma grade pensada para dialogar com diferentes perfis de audiência e acompanhar a rotina do telespectador.

Para o gerente de produção, Fábio Barbosa, o novo desenho da programação traduz um movimento contínuo de atualização da emissora. “Buscamos ampliar nossa presença na vida do público, com programas que façam sentido para quem nos assiste. O ano de 2026 marca esse avanço, com mudanças aos sábados e novos projetos que também chegarão à programação semanal”, afirma.