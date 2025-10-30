TV Atalaia RECORD reforça mensagem de esperança no Outubro Rosa

Divulgação TV Atalaia

Durante o mês de conscientização sobre o câncer de mama, a TV Atalaia realiza a campanha “Mulheres da Esperança”, que combina informação, acolhimento e engajamento social. A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância do diagnóstico precoce e incentivar o autocuidado, estimulando uma reflexão sobre a prevenção e o cuidado com a saúde feminina.

O câncer de mama é o tipo que mais afeta mulheres em todo o mundo e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a detecção antecipada continua sendo o principal aliado na redução da mortalidade. Diante dessa realidade, a TV Atalaia busca contribuir com ações que ampliem a conscientização e estimulem o cuidado com a saúde feminina. De acordo com Louise Wine, supervisora de programação da emissora, o projeto reafirma o compromisso da TV com a responsabilidade social e com campanhas que promovem informação e empatia. “A TV Atalaia leva com muita importância e responsabilidade social todas as campanhas que envolvem a sociedade. O Outubro Rosa não é diferente”, afirma.

A campanha “Mulheres da Esperança” apresenta os relatos de Manuela Ferreira e Elisabeth Neves, que compartilham suas histórias de superação e enfrentamento da doença. As experiências compõem uma série de cinco filmes exibidos ao longo do mês, aproximando o público do tema e mostrando que acolhimento e informação caminham lado a lado durante o tratamento.

Os conteúdos incluem um QR Code que direciona para a Associação dos Amigos da Oncologia (AMO), estimulando doações e fortalecendo o apoio oferecido pela instituição às pacientes em tratamento. Louise destaca que a parceria com a AMO foi essencial para dar voz às protagonistas da campanha. “Tivemos a colaboração da AMO, que nos ajudou a encontrar essas mulheres, escutar suas histórias e fazer com que nossa programação reforçasse essa mensagem de apoio e acolhimento”, explica.

Com a campanha “Mulheres da Esperança”, a TV Atalaia transforma o Outubro Rosa em uma ação integrada de conscientização e empatia, ampliando o alcance das mensagens de prevenção e fortalecendo o diálogo sobre saúde feminina com sensibilidade e compromisso social.