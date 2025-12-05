TV Atalaia RECORD lança Caderno de Projetos para 2026 e novidades na programação

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia RECORD apresentou, na última terça-feira (2), durante encontro com agências e anunciantes, as novidades da programação para 2026 e os principais projetos que vão fortalecer o novo ciclo da emissora. Com o conceito “Novas Ideias, Novas Conexões, Novas Perspectivas”, o evento reforçou o posicionamento da TV Atalaia como um dos grandes players de mídia do Nordeste, ampliando formatos, estreias e oportunidades comerciais.

O lançamento destacou iniciativas já consolidadas na programação da TV aberta, como Sergipão, Verão Atalaia, Circuito de Corridas, São João da Minha Terra, Atalaia Geek Gamer, a transmissão do Pré-Caju e o novo Bora de Bike. A emissora reforça que o portfólio permite ao mercado planejar ações de marca com mais clareza, integração e previsibilidade ao longo do ano.

“Vivemos um momento histórico em 2025 e agora iniciamos um novo ciclo, com projetos inéditos e outros já vitoriosos. Quem ganha é o público, que terá mais conteúdo, e o mercado, com novas possibilidades de conexão”, declarou o diretor de Novos Negócios do Sistema Atalaia, Carlos Eduardo Marques.

Para o diretor comercial, Tony Rodrigues, o encontro abre oficialmente a jornada comercial de 2026. “Cumprimos todas as entregas com excelência em 2025 e iniciamos um novo ciclo com um caderno completo, pensado para que cada marca encontre seu melhor posicionamento dentro do nosso ecossistema. Mostrar essas novidades é essencial para que agências e anunciantes planejem o ano com estratégia e antecedência”, afirmou.

Novidades na programação

Entre as estreias previstas para 2026 está o programa “Bora Lá?”, apresentado por Vannessa Porto, que vai percorrer cidades sergipanas destacando cultura, turismo, gastronomia e aventura. O “Casa & Design”, com Sarah Medeiros, também passa a integrar a grade abordando arquitetura, decoração, urbanismo e estilo de vida. Na área esportiva, a emissora lança o “Atalaia Esporte”, programa diário com linguagem jovem, quadros dinâmicos e cobertura atualizada do cenário regional, apresentado por Nathalia Maia.

Outra aposta da TV Atalaia para o próximo ano é o programa de entretenimento “Boa tarde, Sergipe” apresentado por Ingrid Seemann e Kaio Ramon, ampliando a oferta de conteúdos leves e variados na programação.

A diretora executiva Grace Franco destacou que os lançamentos fortalecem a presença multiplataforma do Sistema. “São mais de dez anos de projetos consolidados. Em 2026, ampliaremos nossas entregas em esporte, cultura, saúde, entretenimento e bem-estar, sempre com soluções compatíveis com cada marca”, afirmou.