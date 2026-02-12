TV Atalaia RECORD lança clipe especial com torcedores dos clubes do Campeonato Sergipano 2026 Produção integra o projeto comercial Sergipão 2026, aposta no jingle “Piseiro do Sergipão” e valoriza a paixão das torcidas

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia RECORD lançou, no último dia 2, um clipe especial que coloca os torcedores como protagonistas da cobertura do Campeonato Sergipano de Futebol 2026. A produção faz parte do projeto comercial Sergipão 2026, e destaca a importância do envolvimento das torcidas, a identidade cultural do estado e a paixão que move o futebol sergipano.

Divulgação TV Atalaia

O vídeo, lançado através de matéria especial produzida pela jornalista Louise Wine para o Atalaia Esporte e exibido no intervalo comercial do programa, conta com a participação de torcedores do América de Propriá, Atlético Gloriense, Confiança, Desportiva Aracaju, Dorense, Falcon, Guarany de Porto da Folha, Itabaiana, Lagarto e Sergipe. Vestindo as cores de seus clubes e entoando o jingle da emissora, eles ajudam a traduzir o clima de tradição e emoção que marcam o estadual, além da cobertura ao vivo pela TV oficial do Sergipão.

‌



A coordenadora de Marketing Institucional da TV Atalaia, Bianca Matos, explica que o jingle faz parte do projeto comercial Sergipão 2026 e do desdobramento da campanha institucional do campeonato, criada para ampliar o engajamento do público e reforçar a associação entre a marca da emissora e o futebol sergipano, valorizando a cultura local e a participação das torcidas.

“A nossa proposta foi criar algo envolvente, com ritmo e identidade regional, que aproximasse o público do Sergipão e da TV Atalaia. Por isso envolvemos torcedores dos dez clubes do campeonato, para que todos se sentissem representados e abraçados pela emissora, que é a TV oficial da competição”, explica Bianca.

‌



Divulgação TV Atalaia

Com linguagem dinâmica e imagens marcantes, a produção reforça o compromisso da TV Atalaia com o futebol local, ampliando a experiência do público que acompanha o Sergipão pela TV aberta e pelas plataformas digitais. O material audiovisual é mais uma ação que evidencia que o Campeonato Sergipano vai além das quatro linhas.

O clipe também evidencia o apoio dos patrocinadores que integram o projeto Sergipão 2026.