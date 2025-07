Tecnologia, inovação e audiência: TV Atalaia consolida excelência em transmissão durante o São João Com estrutura de ponta e cobertura multiplataforma, emissora alcança 98,6% de Sergipe e se destaca em todo o Nordeste com conteúdo junino bem recebido pelo público TV Atalaia|Do R7 10/07/2025 - 09h03 (Atualizado em 10/07/2025 - 09h03 ) twitter

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia encerrou o mês de junho com uma transmissão técnica impecável, audiência expressiva e conteúdos juninos que reforçaram seu compromisso com a inovação e a valorização da cultura nordestina. Ao liderar o projeto “São João é na RECORD”, transmitido pela primeira vez a partir de Sergipe para todo o Nordeste, a emissora demonstrou sua capacidade de produção, distribuição e articulação regional.

A transmissão ao vivo no dia 28 de junho, direto do Arraiá do Povo, foi o ponto alto de uma operação que mobilizou dezenas de profissionais, uniu tecnologia de ponta e conquistou o público. Mas a excelência técnica não se limitou à cobertura principal, uma vez que durante todo o mês, a emissora apresentou uma programação especial, como o programa São João Bom Demais, exibido para todo o Nordeste e nas plataformas digitais, que recebeu ampla adesão do público e críticas positivas.

Divulgação TV Atalaia

Por trás dessa entrega, está um investimento contínuo em tecnologia e infraestrutura de sinal. Segundo o diretor de Tecnologia e Inovação da TV Atalaia, John Eric dos Anjos, os resultados refletem um trabalho técnico robusto e estratégico.

“Hoje alcançamos 98,6% da população de Sergipe por meio da TV aberta e 100% através das parabólicas digitais banda KU. Nosso conteúdo também é distribuído pelo YouTube, onde temos quase um milhão de inscritos. Essa estrutura nos permite chegar com qualidade a todos os municípios do estado, incluindo áreas remotas. Tudo isso foi fundamental para garantir o sucesso da cobertura do São João”, afirmou.

Ainda de acordo com o relatório técnico da emissora, a TV Atalaia atinge mais de 2 milhões de pessoas em todos os municípios sergipanos, com destaque para o fato de que 87,4% dessa cobertura é realizada com estrutura própria, o que garante mais autonomia, estabilidade e eficiência nas transmissões ao vivo.

Divulgação TV Atalaia

A operação técnica durante o São João envolveu recursos como unidade móvel via satélite, links de transmissão ao vivo, captação em alta definição (HDTV), imagens aéreas com drone e integração digital simultânea nas plataformas online. O time de engenheiros, operadores, produtores e jornalistas atuou de forma coordenada, garantindo fluidez e qualidade do início ao fim da programação.

“Nosso compromisso vai além de estar no ar. A missão da TV Atalaia é entregar sinal com qualidade e levar informação, cultura e entretenimento de forma democrática a toda população. Ver o reconhecimento do público, tanto na televisão quanto nas redes sociais, nos mostra que estamos no caminho certo”, afirma Grace Franco, diretora executiva da TV Atalaia.

Com essa entrega, a emissora fortalece ainda mais sua posição no cenário regional e nacional, reafirmando seu papel como referência em qualidade técnica e relevância cultural. A TV Atalaia segue inovando, conectando Sergipe ao Brasil com conteúdo, estrutura e credibilidade que fazem a diferença na vida dos telespectadores.