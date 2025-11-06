“Te Amo Aracaju”: TV Atalaia RECORD encerra o Circuito de Corridas 2025 com sucesso e já na expectativa para 2026
Prova reuniu cerca de mil atletas na Orla da Atalaia e reforçou a importância da atividade física e da integração com a cidade
A Orla da Atalaia foi tomada por movimento e energia na tarde do dia 1º de novembro, durante a 2ª etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia, que neste ano homenageou a capital sergipana com o tema “Viver Aracaju”. Encerrando o circuito de 2025, a etapa intitulada “Te Amo Aracaju!” reuniu cerca de mil corredores de diferentes idades e perfis em percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, com largada às 16h30, no Estacionamento da Cinelândia.
Inspirado na canção “Viver Aracaju”, do cantor e compositor Ismar Barreto, o circuito deste ano foi concebido como um tributo à cidade e à sua cultura. A primeira fase, realizada em julho, recebeu o nome “Quando o Dia Raiar”, enquanto a segunda celebrou o amor pela capital sergipana em um percurso que combinou atividade física, bem-estar e sentimento de pertencimento.
“A cada ano, o Circuito de Corridas TV Atalaia cresce e se fortalece. É uma grande satisfação ver tantos sergipanos abraçando o esporte, o lazer e a nossa cidade. Esse sucesso só é possível graças aos corredores, aos parceiros e à equipe que faz tudo acontecer”, destacou Tony Rodrigues, diretor comercial da TV Atalaia.
Com o pôr do sol como pano de fundo, os participantes percorreram trechos emblemáticos da Orla, passando pelo entorno da Passarela do Caranguejo, em um trajeto que destacou as belezas naturais e o espírito acolhedor de Aracaju. O evento já se consolidou como uma das principais provas de rua do estado, atraindo atletas profissionais e amadores de Sergipe e de outras regiões. A TV Atalaia, idealizadora do circuito, mantém o compromisso de estimular o esporte, promover hábitos saudáveis e fortalecer a conexão da população com os espaços urbanos.
“Minha primeira prova oficial foi no circuito de 2024 e, desde então, não deixei de participar. Participar das provas deste circuito, junto com todo o público e toda a equipe da TV, é uma experiência sem preço. Sou muito grato pelo incentivo ao esporte”, contou Marcio Santos, participante do percurso de 10 km.
Premiação e celebração
A arena montada na Cinelândia também contou com show de Bruninho Top 7, que animou o público após a corrida. Na cerimônia de premiação, além das medalhas, os cinco primeiros colocados de cada categoria receberam troféus. O evento terminou em clima de comemoração, com o sorteio de um veículo elétrico de duas rodas entre os participantes.
Em sua nona edição, o Circuito de Corridas TV Atalaia encerrou a temporada de 2025 com grande êxito e já desperta expectativa para o próximo ano. “Para 2026, o público pode esperar novidades: além das duas etapas tradicionais, teremos o primeiro passeio ciclístico da TV Atalaia”, anuncia Tony Rodrigues.