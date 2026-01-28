TV Atalaia amplia cobertura esportiva e aposta em novo programa diário Atalaia Esporte chega à programação com foco no esporte sergipano, informação dinâmica e espaço para atletas amadores e profissionais

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia amplia sua atuação no jornalismo esportivo com o Atalaia Esportes, programa diário já em exibição que vem fortalecendo a cobertura do esporte sergipano em TV aberta. Levado ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 12h, o programa antecede o Balanço Geral SE e apresenta ao público um panorama completo do cenário esportivo local.

Sob o comando da jornalista Nathália Maia, o programa conta com uma equipe especializada de produção, reportagem e edição, garantindo agilidade, qualidade e informação atualizada. A proposta editorial valoriza as diversas modalidades praticadas em Sergipe, abrindo espaço tanto ao esporte amador quanto ao profissional.

De acordo com o diretor de jornalismo da TV Atalaia, Eduardo do Valle, o Atalaia Esporte foi concebido para ocupar um espaço estratégico na programação da emissora: “Foi projetado para ser o mais completo telejornal esportivo diário da televisão sergipana. Apostamos muito na cobertura de todos os esportes e o futebol vem tendo um destaque especial por conta do andamento do campeonato regional, que já está a todo vapor e tem a transmissão exclusiva dos principais jogos por nossa emissora”, afirma .

Com formato dividido em três blocos, o programa também se consolida como um produto atrativo para o mercado publicitário, oferecendo possibilidades de ações comerciais, merchans personalizados e oferecimento logo na abertura do programa.

Transmitido ao vivo, o Atalaia Esporte é voltado para um público amplo, entre 15 e 70 anos, que acompanha e se interessa por diversas modalidades, como futebol, basquete, vôlei, kart, esportes motorizados, náuticos, lutas, entre outras. O conteúdo combina notícias rápidas, cobertura abrangente, análises objetivas e um toque de entretenimento.

Com essa iniciativa, a TV Atalaia reforça seu compromisso com a valorização do esporte sergipano e com a entrega de um jornalismo esportivo contemporâneo, acessível e conectado ao cotidiano do público.