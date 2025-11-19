TV Atalaia RECORD realiza cobertura histórica do Pré-Caju 2025

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia RECORD realizou, no último fim de semana, uma das maiores coberturas do Pré-Caju, em um ano especialmente simbólico para a emissora, que celebra cinco décadas de história. Durante três dias, o público acompanhou uma operação multiplataforma que integrou TV aberta, YouTube e redes sociais, ampliando a presença da emissora e registrando cada momento do maior pré-carnaval do Brasil. A estrutura reforçada e o trabalho conjunto das equipes de jornalismo, tecnologia, produção e inovação garantiram uma transmissão marcada pela proximidade com o público, dinamismo e alto padrão técnico.

A programação começou na sexta-feira, dia 14, direto do Camarote Aju, na Orla de Atalaia, em Aracaju, com boletins ao vivo que repercutiram os principais shows da noite e movimentaram o ambiente digital. No sábado, dia 15, a cobertura ganhou ainda mais força com o estúdio panorâmico montado na Passarela do Caranguejo. Jéssika Cruz e Lohan Lima conduziram o glass studio, enquanto Vanessa Porto, Cléverton Santos e o repórter convidado Léo Bala acompanharam a movimentação entre blocos e trios, mostrando a animação do público ao longo do circuito. No domingo, dia 16, a festa seguiu exclusivamente nas plataformas digitais, com novas entradas ao vivo e forte interação no YouTube e no Instagram.

Foram mais de 13 horas de transmissão que reuniram jornalismo, entretenimento e inovação. As imagens, captadas por câmeras cinematográficas, lentes especiais e drones, impressionaram pela proximidade com artistas, foliões e trios elétricos, revelando ângulos inéditos do percurso de quatro quilômetros.

“Tivemos imagens lindas, tudo pensado para aproximar o folião que estava em casa do melhor que o Pré-Caju oferece. Nossos apresentadores ficaram cara a cara com artistas como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Saulo Fernandes e Xanddy Harmonia. Entre blocos e pipocas, todas as emoções passaram pela tela da TV Atalaia”, ressalta Louise Wine, supervisora de programação da TV Atalaia.

O Pré-Caju 2025 recebeu milhares de foliões e movimentou a economia local com a presença de grandes nomes da música nacional. Este ano, a transmissão da emissora investiu em uma integração ainda maior entre as equipes, ampliou o número de repórteres nas ruas, fortaleceu o conteúdo simultâneo no digital e apresentou uma estética renovada, diferenciais que contribuíram para ampliar o alcance da cobertura.

“O Pré-Caju sempre foi um momento especial para os sergipanos e, este ano, conseguimos potencializar ainda mais essa experiência. Planejamos uma operação integrada, com equipes na rua e no estúdio, trabalhando em sintonia para entregar ao público uma transmissão rica em detalhes e emoção. A resposta do telespectador, seja na TV ou no digital, confirma que oferecemos uma cobertura robusta, inovadora e à altura da maior prévia carnavalesca do Brasil”, afirma Grace Franco, diretora-executiva da emissora.

Com as comemorações pelos 50 anos e às vésperas de um novo ciclo de projetos especiais, a TV Atalaia reforça, mais uma vez, por que é reconhecida como a TV que é a cara do Pré-Caju. A emissora encerra a cobertura de 2025 reafirmando seu compromisso de conectar Sergipe aos grandes acontecimentos do estado, com conteúdo de qualidade, inovação e proximidade com o público.