TV Atalaia faz história como âncora do São João é na RECORD e leva Sergipe para todo o Nordeste Especial junino consagra emissora sergipana como protagonista de um dos maiores eventos culturais do país TV Atalaia|Do R7 01/07/2025 - 12h30 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h37 )

Divulgação TV Atalaia

Com uma transmissão histórica, a TV Atalaia colocou Sergipe no centro das atenções no último sábado, 28, ao sediar pela primeira vez o projeto São João é na RECORD. Foi a primeira vez que a emissora sergipana atuou como âncora da transmissão, liderando e coordenando o especial exibido simultaneamente por dez afiliadas da RECORD no Nordeste — um feito inédito que marca a história da comunicação no estado.

Direto do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, o programa especial contou com uma cobertura de grande porte que destacou a força cultural e econômica das festas juninas em Sergipe. Liderando a transmissão, os jornalistas Mariana Sena e Lucas Moura mostraram detalhes do maior São João à beira-mar do país, com shows de nomes consagrados como Banda Magníficos. Além da transmissão principal, houve entradas ao vivo com a repórter Jéssika Cruz no Forró Caju, nos mercados centrais de Aracaju, e com Vitória Costa no Forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro.

A TV Atalaia, que celebra 50 anos em 2025, investiu em estrutura técnica de ponta, com equipes distribuídas em pontos estratégicos da capital e do interior. Nos bastidores, dezenas de profissionais — técnicos, produtores, operadores, cinegrafistas e jornalistas — trabalharam unidos para levar o melhor conteúdo ao público de casa, com imagens aéreas por drone, transmissão via satélite e uma operação complexa que garantiu qualidade e dinamismo.

Grace Franco, diretora executiva da TV Atalaia e coordenadora do projeto, destacou o orgulho e a responsabilidade de comandar essa transmissão inédita. “É de extrema felicidade compartilhar esse momento com todos os sergipanos para todo o Nordeste. Hoje, 10 emissoras conectadas com o único propósito: mostrar essa festa tão genuína, tão fortalecida, para 57 milhões de pessoas,” afirmou.

A programação especial foi transmitida em rede pelas dez afiliadas da RECORD: TV Atalaia (SE), TV Pajuçara (AL), RECORD Bahia e RECORD Bahia Itabuna (BA), TV Cidade Fortaleza (CE), TV Cidade São Luís (MA), TV Correio (PB), TV Guararapes (PE), TV Antena 10 (PI) e TV Tropical (RN). Cada uma trouxe ao vivo seus próprios festejos regionais, reforçando o caráter multicultural do projeto.

André Dias, Superintendente de Rede na RECORD, ressaltou o valor dessa integração. “Essas festas juninas aproximam muito o público do nosso conteúdo, seja aqui, através da TV Atalaia em Aracaju, como também em todo o Nordeste e em todo o país. As nossas afiliadas estão sempre presentes nesses grandes eventos, mostrando que a RECORD, obrigatoriamente, tem que ter a cara do Brasil,” declarou.

O projeto também atraiu um time de grandes patrocinadores nacionais que reforçaram a relevância econômica das festas juninas como motor de turismo e negócios. Magalu, BRF, Caixa Econômica Federal, Pampers, Itaipava, Assaí e o Governo de Sergipe estiveram entre os parceiros que assinaram o evento, apostando na força de audiência e no valor cultural do São João.

Além de celebrar a cultura popular, a transmissão fortaleceu o relacionamento entre afiliadas, o mercado publicitário e o poder público, consolidando Sergipe como destino estratégico para grandes eventos e gerando visibilidade nacional para o estado. Para quem perdeu ou deseja rever, o conteúdo está disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Atalaia e na plataforma de streaming PlayPlus.

Divulgação TV Atalaia