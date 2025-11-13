Com estúdio panorâmico e time de peso, TV Atalaia RECORD fará cobertura multiplataforma do Pré-Caju 2025 Time de cobertura da maior prévia carnavalesca do país contará com Jéssika Cruz, Lohan Lima, Vanessa Porto, Cleverton Santos e Léo Bala

Divulgação TV Atalaia

O Pré-Caju 2025 toma conta de Aracaju a partir desta sexta-feira, 14, a TV Atalaia, afiliada RECORD em Sergipe, inicia uma cobertura multiplataforma com transmissões ao vivo na televisão aberta e no YouTube da emissora. A operação segue até domingo, 16, com estrutura montada na Orla de Atalaia, recursos técnicos ampliados e reforço no time de transmissão, que conta com os repórteres Vanessa Porto e Cleverton Santos nas ruas e a participação especial de Léo Bala, da Record Bahia, ao lado dos apresentadores Jéssika Cruz e Lohan Lima.

Divulgação TV Atalaia

O ponto central da transmissão será o glass studio, estúdio panorâmico de vidro montado especialmente para o evento. A estrutura reúne base técnica no piso térreo e, no pavimento superior, um estúdio com paredes espelhadas, painéis de LED, nova acústica, espaço interno ampliado e camarim. O sinal será distribuído na TV aberta e, simultaneamente, em streaming pelo YouTube, levando a transmissão a todas as regiões do estado.

“A cobertura do Pré-Caju é um momento muito especial para a TV Atalaia. Somos presença constante nos principais festejos do estado, acompanhando de perto a energia e as histórias que fazem parte da nossa cultura. Estar novamente na avenida, agora com uma estrutura ainda maior e com transmissão também no YouTube, é uma forma de reforçar o compromisso da TV Atalaia de levar o melhor de Sergipe para os sergipanos e para todo o Brasil”, afirma Tony Rodrigues, diretor comercial da emissora.

Divulgação TV Atalaia

Cobertura especial

A cobertura tem início na sexta-feira, 14, com entradas ao vivo na programação da TV Atalaia direto do Camarote Aju. A jornalista Louise Wine entra nos intervalos da grade com atualizações, bastidores e repercussão dos principais shows da noite, entre eles, Luiz Ferraz, Banda Eva, Wesley Safadão e Léo Santana. Todo o conteúdo também será distribuído nas plataformas digitais da emissora.

No sábado, 15, a transmissão começa às 14h, ao vivo na TV e no YouTube, com ancoragem de Jéssika Cruz e Lohan Lima direto do glass studio. Na avenida, a cobertura ganha ritmo com a presença dos repórteres Vanessa Porto e Cléverton Santos, em contato direto com o público. “Vamos pra rua entrevistar o povo. Cada emoção vai virar história pra quem estiver em casa. Vamos mostrar a energia, as fantasias, o público pulando e essa troca que só a transmissão ao vivo tem”, afirma a repórter. A programação do sábado reúne blocos e apresentações de artistas como Bell Marques, Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Psirico, É o Tchan e atrações do tradicional frevo.

Divulgação TV Atalaia

No domingo, 16, a transmissão continua ao vivo pelo YouTube a partir das 14h, com inserções ao longo da programação da TV aberta. O circuito recebe Saulo Fernandes, Bell Marques, Léo Santana, Timbalada, Armandinho, Dodô e Osmar, Márcia Freire e apresentações dos blocos de pipoca. “São dias intensos, de muita música e uma energia única na avenida. A TV Atalaia entra nessa festa pra mostrar cada sorriso, cada som e levar o Pré-Caju para a casa dos sergipanos”, destaca Jéssika Cruz sobre o propósito da cobertura.

A transmissão também conta com a participação de Léo Bala, da RECORD BA, que integra o time diretamente do glass studio, estreitando a conexão entre a cobertura local e o público regional. “O Pré-Caju tem a cara de Sergipe e eu estou chegando pra viver isso junto com vocês. A gente se encontra na tela da TV Atalaia pra acompanhar cada detalhe dessa festa que é gigante”, comenta o repórter.

A presença simultânea na televisão e no digital reforça o papel da TV Atalaia de levar os grandes momentos do estado para dentro das casas, conectando tradição, música, encontros e a energia da avenida em tempo real, com uma cobertura pensada para ampliar o alcance do maior pré-carnaval de Sergipe.