TV Atalaia e RECORD News firmam parceria para ampliar visibilidade de Sergipe em rede nacional Aliança fortalece o jornalismo regional, aproxima instituições e amplia o alcance das produções locais no cenário nacional TV Atalaia|Do R7 15/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h18 )

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia acaba de dar mais um passo estratégico em sua trajetória ao firmar uma nova parceria com a RECORD News, canal de notícias da TV aberta pertencente ao Grupo RECORD. O acordo consolida a força do Sistema Atalaia de Comunicação e reforça a presença da emissora sergipana no cenário nacional do jornalismo.

A aliança contempla a troca de conteúdos jornalísticos, como reportagens, pautas e produções especiais, ampliando a visibilidade das notícias de Sergipe em uma emissora com alcance nacional. Além disso, a parceria funcionará como uma ponte comercial e institucional, trazendo novos parceiros para ambos os lados e abrindo espaço para que governos, prefeituras e entidades públicas e privadas se conectem diretamente com o público sergipano e com o restante do país.

“Para nós, da TV Atalaia, celebrar essa parceria nos 50 anos da emissora é motivo de grande orgulho. Estar ao lado de um canal da TV aberta com a credibilidade da RECORD News fortalece ainda mais nosso compromisso com a informação e com a comunicação pública de qualidade”, destaca Grace Franco, diretora executiva da TV Atalaia.

Divulgação TV Atalaia

Grace Franco explica ainda que essa aproximação também tem um papel essencial no fortalecimento das relações institucionais e governamentais (RIG), conectando ainda mais Sergipe ao restante do país por meio de uma rede sólida de informação e representação.

‌



“A RECORD News estará disponível para que representantes institucionais e políticos de Sergipe tenham espaço e voz, mesmo quando estiverem fora do estado. É mais uma ferramenta de visibilidade e presença nacional”, explica.

Com essa parceria, o Sistema Atalaia de Comunicação amplia sua atuação e consolida sua relevância no jornalismo brasileiro. A TV Atalaia segue no canal 8 da TV aberta em Sergipe, enquanto a RECORD News pode ser assistida no canal 18, também em sinal aberto.

Divulgação TV Atalaia