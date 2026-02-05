Verão Atalaia 2026 reúne grande público e movimenta a Orla da Atalaia Nova, em Sergipe Evento gratuito promovido pela TV Atalaia RECORD levou esporte, lazer, música e ações interativas à Barra dos Coqueiros

Divulgação TV Atalaia Foto: Luiza Emanuelle

A Orla da Atalaia Nova, na Barra dos Coqueiros, em Sergipe, ficou movimentada no último domingo, 1º, com a realização da 3ª edição do Verão Atalaia 2026, evento gratuito promovido pela TV Atalaia RECORD. Ao longo de um dia inteiro de programação, a iniciativa reuniu um público diversificado e levou esporte, lazer, cultura e entretenimento para moradores e visitantes.

Distribuídas por toda a área do evento, as atividades incluíram aulas coletivas, práticas esportivas orientadas por profissionais e ações recreativas voltadas para diferentes faixas etárias, reforçando a proposta de ocupação qualificada dos espaços públicos durante a temporada de verão.

Para a diretora executiva da TV Atalaia RECORD, Grace Franco, o Verão Atalaia é uma iniciativa estratégica pensada para ir além da programação de verão, ao promover experiências que integram esporte, lazer e convivência social, além de fortalecer a relação da emissora com o público e valorizar os espaços públicos do estado.

“Com o Verão Atalaia, reafirmamos o compromisso de promover experiências acessíveis que unem esporte, entretenimento e interação social, ao mesmo tempo em que fortalecemos o vínculo com o público, valorizamos os espaços públicos de Sergipe e incentivamos hábitos saudáveis”, destacou.

Além das atividades esportivas e de lazer, o Verão Atalaia 2026 também foi palco de gravações especiais dos programas “Bora Lá?”, apresentado por Vannessa Porto, e Canal Elétrico, conduzido por Fabiano Oliveira, que levou apresentações musicais como o cantor Bruninho Top7 e será exibido sábado, 07 de janeiro, às 13h55, na TV Atalaia.

De acordo com o diretor comercial da TV Atalaia RECORD, Tony Rodrigues, o evento abriu oficialmente o calendário de projetos da emissora em 2026. “O Verão Atalaia integra o nosso caderno de projetos do ano, que reúne dez grandes ações. Este foi o primeiro evento de 2026 e superou todas as expectativas, tanto em público quanto na participação dos patrocinadores. Outros projetos importantes ainda serão realizados, como o campeonato anual de kart, o São João e o Geek Gamer”, avaliou.