TV Atalaia RECORD fará transmissão especial do Pré-Caju 2025

A TV Atalaia RECORD se prepara para uma das maiores coberturas do ano, o Pré-Caju 2025, que será realizado de 14 a 16 de novembro, em Aracaju (SE). A emissora conduzirá uma operação multiplataforma que reúne TV aberta e conteúdo digital. Em um ano marcante, no qual a TV Atalaia celebra cinquenta anos de história, a cobertura reafirma o compromisso do grupo com inovação, qualidade audiovisual e proximidade com o público sergipano.

A operação envolve cerca de 30 profissionais dos setores Comercial, Produção, Tecnologia, Inovação e Jornalismo. Antes mesmo da abertura oficial dos desfiles, o clima de folia já tomou conta da programação da TV Atalaia. O “Esquenta Pré-Caju”, comandado por Louise Wini aos sábados, traz entrevistas, curiosidades e bastidores da festa. Já o “Minuto Pré-Caju”, apresentado por Genildo Góis, entra na grade com boletins rápidos nos intervalos da TV.

Quando a festa começar, a energia sairá dos estúdios e ganhará ruas: Jessika Cruz e Lohan Lima estarão no comando das transmissões, com reportagens de Vanessa Porto, na avenida, e Vitória Costa, junto aos trios. Cléverton Santos assina os conteúdos especiais e bastidores exibidos durante a programação, e a transmissão ao vivo contará ainda com a participação especial de Léo Bala, repórter da RECORD Bahia.

A estrutura será montada na Orla de Atalaia, com estúdio fixo e contêiner de operação que nesta edição ganham novo visual, cenografia vazada e mais conforto para a equipe. Entre as novidades está o drone Avata, que captará imagens aéreas próximas aos foliões e trios, garantindo ângulos inéditos e uma experiência ainda mais imersiva. A cobertura também será transmitida via TVRO (parabólica digital), alcançando mais de 450 mil telespectadores em diversas regiões.

Durante os três dias de festa, a TV Atalaia exibirá flashes e transmissões ao vivo diretamente da avenida. Na sexta (14), as entradas acontecem a partir do Camarote Aju, com repercussão nas redes sociais e no YouTube. No sábado (15), a transmissão será ao vivo na TV aberta das 14h às 19h45, com continuidade exclusiva no digital. No domingo (16), a festa segue de forma totalmente online, a partir das 14h. Serão cerca de 16 horas de cobertura, unindo jornalismo, entretenimento e muita interação com o público.

De acordo com Carlos Eduardo, diretor de Novos Negócios da TV Atalaia, a transmissão reforça o papel da emissora como referência na cobertura de eventos de grande porte. “O Pré-Caju é um dos maiores eventos do país e movimenta a economia e o turismo em Sergipe. Nossa cobertura aproxima o público da festa e cria uma experiência diferenciada tanto para o telespectador quanto para os clientes”, afirma.

Pré-Caju

O Pré-Caju 2025 reunirá grandes nomes da música nacional, entre eles Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Saulo Fernandes e Xanddy. Considerado o maior pré-carnaval de rua do Nordeste, o evento marca a abertura oficial da temporada de folia em Sergipe, levando trios elétricos e blocos a desfilarem em um circuito montado na Orla de Atalaia. O percurso de quatro quilômetros, entre a Passarela do Caranguejo e o Farol da Coroa do Meio, promete atrair cerca de um milhão de foliões.