TV Atalaia RECORD lança Especial de Fim de Ano e reforça compromisso com conexão, solidariedade e informação Vídeo reúne ações institucionais, histórias reais e a participação de profissionais da emissora, evidenciando a atuação na informação diária, na prestação de serviços e na relação próxima com o público sergipano

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia RECORD lançou um Especial de Fim de Ano exibido em sua programação como uma mensagem de agradecimento, união e projeção para 2026. O vídeo reúne ações institucionais, histórias reais e a participação de profissionais da emissora, evidenciando a atuação da TV Atalaia na informação diária, na prestação de serviços e na relação próxima com o público sergipano.

A produção apresenta diferentes frentes de atuação desenvolvidas ao longo dos últimos anos e propõe uma leitura ampliada do fazer televisivo, que ultrapassa o noticiário factual e incorpora vínculos humanos, presença social e responsabilidade pública. O especial demonstra que a comunicação se constrói a partir das pessoas, tanto aquelas que atuam diante das câmeras quanto as que acompanham a programação.

Entre os momentos centrais está o reencontro com a telespectadora Wênia Santos, que convive com fibromialgia, síndrome mastocitária e síndrome de Ehlers-Danlos. A história ganhou visibilidade por meio do Balanço Geral Sergipe e do Cidade Alerta Sergipe, programas da TV Atalaia que acompanham o caso desde 2022 e mobilizaram a sociedade e o poder público em busca de acesso às medicações necessárias para a continuidade do tratamento. Atualmente, Wênia recebe os medicamentos de forma regular, resultado da mobilização gerada a partir da cobertura jornalística da emissora.

Para a apresentadora do Cidade Alerta Sergipe, Mariana Sena, a trajetória de Wênia simboliza o alcance social da comunicação. “Salvar a vida de alguém é também resgatar a nossa. Wênia esteve na TV pedindo uma medicação para continuar viva, e essa luta foi longa. Ver hoje que ela tem acesso ao tratamento, reencontrar a família reunida e saber que a TV ajudou a mudar esse destino é algo que nos marca profundamente como profissionais e como seres humanos”, afirmou.

Divulgação TV Atalaia

O vídeo também valoriza a participação dos colaboradores da TV Atalaia, que integram as gravações e representam os bastidores do trabalho diário da emissora. A presença da equipe evidencia a dimensão coletiva da produção jornalística e a contribuição de cada profissional para a construção da programação e a entrega de conteúdo ao público.

“Esse vídeo é uma forma de agradecer aos nossos colaboradores, parceiros e telespectadores. A TV Atalaia acredita que comunicar é conectar pessoas, gerar impacto positivo e estar presente nos momentos que realmente importam. Entraremos 2026, ainda mais próximos do público, levando a TV Atalaia para a era da TV 3.0 com foco em esporte, jornalismo e entretenimento multiplataforma e interativos, sem perder a nossa autenticidade”, destacou Grace Franco, diretora executiva da TV Atalaia.

O Especial de Fim de Ano antecipa um novo ciclo da TV Atalaia, que mantém projetos consolidados na TV aberta e prepara novidades para 2026. A emissora amplia a diversidade da grade com estreias nas áreas de cultura, turismo, comportamento, esporte e entretenimento, além do fortalecimento da cobertura esportiva regional e da oferta de programas com diferentes formatos e linguagens voltados a públicos variados.

O conteúdo completo do Especial já está disponível no canal oficial da TV Atalaia no YouTube. O público pode conferir o vídeo completo acessando https://www.youtube.com/watch?v=HMuwHJgFz4c.