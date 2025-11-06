TV Atalaia lança campanha para fortalecer canal de WhatsApp e estreitar vínculo com o público sergipano Nova iniciativa reforça o compromisso da emissora com o jornalismo participativo e o serviço público de informação

Divulgação TV Atalaia

Com 50 anos de história e uma trajetória marcada pela proximidade com o povo sergipano, a TV Atalaia lançou uma nova campanha para incentivar o uso do WhatsApp do Jornalismo, fortalecendo o contato direto com o público. A ação fortalece junto aos telespectadores o número (79) 9 9652-0105, por meio do qual podem compartilhar denúncias, sugestões e reclamações, contribuindo para pautas que refletem o dia a dia das comunidades.

As mensagens enviadas chegam à Central de Jornalismo da TV Atalaia, onde são analisadas e verificadas por uma equipe de profissionais. O canal garante rapidez e proximidade, permitindo que os cidadãos relatem situações que exigem atenção, como problemas de infraestrutura, transporte, saneamento, segurança pública e outras demandas coletivas.

Divulgação TV Atalaia

As ocorrências de maior relevância se transformam em pautas e ganham espaço nos programas locais da emissora: Balanço Geral Manhã, com Sérgio Cursino; Balanço Geral Tarde, com Fábio Henrique; e Cidade Alerta, com Mariana Sena. Esses telejornais dedicam parte de sua programação às reivindicações e histórias enviadas pelos sergipanos, fortalecendo o papel da emissora como ponte entre a população e as autoridades.

“Nosso objetivo é ampliar a participação popular, ouvindo e dando voz ao cidadão. Mantemos uma relação muito próxima com o público e queremos levar adiante as demandas que surgem da comunidade, ajudando a fortalecer a cidadania em todo o estado”, destaca Eduardo do Valle, diretor de jornalismo da emissora.

Divulgação TV Atalaia

Credibilidade

Com cobertura de quase 100% do território sergipano, a emissora fortalece ainda mais o vínculo com o público em todas as regiões do estado. Nesse contexto, o formato estimula a participação comunitária e reforça a relação de confiança entre a TV Atalaia e o cidadão, reafirmando o compromisso da emissora com um jornalismo dinâmico, transparente e próximo da população. Ao utilizar a tecnologia como aliada, a iniciativa estimula a troca de informações e valoriza a voz de quem vive o dia a dia da notícia. É com esse propósito que a campanha reforça sua mensagem: “TV Atalaia. Aqui você tem voz.”