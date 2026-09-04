TV Atalaia estreia nova programação de fim de semana a partir deste sábado Nova grade reúne estreias, novas temporadas e atrações já conhecidas do público, com entretenimento, informação, cultura, turismo e comportamento

Divulgação TV Atalaia

Os fins de semana da TV Atalaia ganham uma nova programação a partir deste sábado, 5 de setembro. A emissora amplia a presença de produções locais na grade e reúne novos programas, retornos e atrações já conhecidas pelo público nas tardes de sábado e nas manhãs de domingo.

A nova programação traz conteúdos sobre cultura, turismo, gastronomia, comportamento, histórias de vida, universo automotivo, música e entretenimento, com diferentes apresentadores e formatos produzidos para o público sergipano.

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Sábado tem programação renovada

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A programação local de sábado começa às 13h25, com o Canal Elétrico, apresentado por Genildo Gois, mantendo na grade uma atração já conhecida pelos telespectadores da TV Atalaia.

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Às 14h, estreia o Cotidiano com Jaquelline Cruz. O programa marca o retorno da apresentadora à emissora e propõe levar o público ao encontro de lugares, pessoas, histórias e experiências diferentes. Jaquelline participa das vivências apresentadas e conduz o telespectador pelas descobertas de cada edição.

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Na sequência, às 14h20, Vannessa Porto está de volta com a segunda temporada do Bora Lá?. Depois de percorrer diferentes pontos de Sergipe em sua primeira temporada, o programa retorna com novos destinos, histórias, cultura, gastronomia e personagens. A proposta segue indo além dos pontos turísticos para mostrar também as pessoas, tradições e experiências que ajudam a contar a história de cada lugar.

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Fechando o bloco, às 14h40, o público acompanha o Conexão Animal, apresentado por Adriano Bandeira, que permanece na programação dos sábados da emissora.

Novas manhãs de domingo

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No domingo, 6 de setembro, a programação local começa cedo. Às 8h, estreia o De Bem com a Vida, apresentado por Juciara Peixoto. A atração será dedicada a histórias reais de pessoas que enfrentaram desafios, precisaram recomeçar e construíram novas trajetórias.

O programa pretende mostrar não apenas as conquistas, mas também os caminhos percorridos até elas, passando pelas dificuldades, escolhas e transformações vividas por seus personagens.

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Logo depois, às 8h30, estreia o Domingo Bom com Priscila Andrade. O novo programa marca o retorno da jornalista à televisão e reúne entrevistas, gastronomia, passeios, dicas e conteúdos ligados ao cotidiano.

Com mais de 20 anos de atuação em rádio e televisão, Priscila retorna à TV Atalaia em um formato diferente daquele pelo qual ficou conhecida do público, com uma proposta mais leve e próxima das manhãs de domingo.

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Às 9h, é a vez do Acelera +, apresentado por Thaynná Reis. Voltado ao universo automotivo, o programa reúne lançamentos, tendências, tecnologia, segurança, manutenção, mobilidade e testes de direção, além de apresentar oportunidades do mercado de seminovos.

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A programação segue às 9h40, com Batalha na TV, apresentado por Carlos Batalha, que continua integrando as manhãs de domingo da TV Atalaia.

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Às 10h, estreia o Resenha do Zé, comandado por Helder Martins e Zé Roberto. A nova atração mistura futebol, música, histórias e convidados em um ambiente descontraído, inspirado nas conversas entre amigos.

Ex-jogador com passagens por clubes como Flamengo, Botafogo, Vasco e Internacional, Zé Roberto divide a apresentação com Helder Martins. O programa aposta em histórias dos bastidores do futebol, opiniões, lembranças e muita resenha, acompanhadas pelo clima do pagode.

Confira a programação

SÁBADO

13h25 | Canal Elétrico, com Genildo Gois

14h | Cotidiano, com Jaquelline Cruz

14h20 | Bora Lá? 2ª temporada, com Vannessa Porto

14h40 | Conexão Animal, com Adriano Bandeira

DOMINGO

8h | De Bem com a Vida, com Juciara Peixoto

8h30 | Domingo Bom, com Priscila Andrade

9h | Acelera +, com Thaynná Reis

9h40 | Batalha na TV, com Carlos Batalha

10h | Resenha do Zé, com Helder Martins e Zé Roberto

A nova programação começa neste sábado, 5 de setembro, na TV Atalaia RECORD.