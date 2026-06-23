TV Atalaia transforma concurso de quadrilhas em vitrine da cultura sergipana Projeto São João da Minha Terra reuniu 12 grupos, quatro noites de apresentações e transmissão ao vivo para valorizar uma das principais manifestações populares de Sergipe

Divulgação TV Atalaia

Durante quatro noites, música, dança, teatro, cenografia e tradição ocuparam a arena do Rancho RioMar, em Aracaju. O Concurso de Quadrilhas Juninas TV Atalaia 2026 reuniu alguns dos principais grupos de Sergipe e transformou a competição em uma grande celebração da identidade cultural do estado.

Realizado entre os dias 17 e 20 de junho, o evento integrou o São João da Minha Terra, projeto da TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, dedicado à valorização das festas, dos artistas, das tradições e das histórias que movimentam o período junino.

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Ao todo, 12 quadrilhas participaram da edição. A competição foi dividida em três noites classificatórias e uma grande final, reunindo quadrilheiros, músicos, atores, coreógrafos, figurinistas, cenógrafos e equipes técnicas em espetáculos preparados ao longo de meses.

Para além dos passos tradicionais, as quadrilhas juninas sergipanas apresentam verdadeiras produções cênicas. Cada grupo desenvolve um tema próprio e constrói uma narrativa que combina dança, música ao vivo, interpretação, figurinos, adereços e grandes elementos cenográficos.

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As apresentações abordaram temas ligados aos festejos populares, à memória, ao amor, à vida no sertão e a personagens que ajudam a preservar a cultura nordestina.

Divulgação TV Atalaia

Quatro espetáculos chegaram à grande final

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A final reuniu as quadrilhas Século XX, Unidos em Asa Branca, Pioneiros da Roça e Xodó da Vila. Com o Rancho RioMar lotado e torcidas mobilizadas, os quatro grupos voltaram à arena para apresentar seus espetáculos ao público e ao corpo de jurados.

A Século XX abriu a noite com “Festeiros: o povo e a folia de São João”, espetáculo que transformou os festeiros em protagonistas de uma história sobre amor, liberdade, memória e continuidade das tradições.

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Em seguida, a Unidos em Asa Branca apresentou “Só quem sabe a distância da saudade é a dona dela”.

A Pioneiros da Roça levou à arena “No inventário do Bispo, vai ter São João”, enquanto a Xodó da Vila encerrou as apresentações com “Museu da Gente: um mergulho na alma do povo sergipano”.

Após a apuração, a Século XX alcançou a pontuação máxima de 50 pontos e conquistou o título de campeã do Concurso de Quadrilhas Juninas TV Atalaia 2026.

A Unidos em Asa Branca ficou em segundo lugar, com 49,6 pontos. A Pioneiros da Roça conquistou a terceira colocação, com 49,4, e a Xodó da Vila terminou a disputa com 49,1 pontos.

Além da classificação geral, a noite também premiou destaques da final no Juninos do Ano TV Atalaia 2026. Foram reconhecidos o Melhor Marcador, o Melhor Casal de Noivos, o Melhor Casal de Rei e Rainha e o Melhor Trio e Banda.

Transmissão levou a final para além de Sergipe

A grande final foi transmitida ao vivo pelo canal da TV Atalaia no YouTube, que se aproxima da marca de 1 milhão de inscritos.

Com apresentação de Louise Wine, a cobertura acompanhou as quatro apresentações, os bastidores, a avaliação dos jurados, a apuração das notas e a entrega dos troféus.

Após cada espetáculo, integrantes das quadrilhas participaram de entrevistas e falaram sobre os meses de preparação, a criação dos personagens, os figurinos, as coreografias e a emoção de disputar a final.

Na arena, Lohan Lima comandou a locução durante as quatro noites do concurso, apresentando os grupos e conduzindo os procedimentos oficiais da competição.

A operação envolveu profissionais de diferentes setores da TV Atalaia, entre equipes de produção, técnica, marketing, jornalismo, digital e apoio, permitindo que o público acompanhasse o evento tanto presencialmente quanto pelas plataformas da emissora.

São João da Minha Terra

O Concurso de Quadrilhas Juninas é uma das ações do São João da Minha Terra, projeto que reúne conteúdos, programas, eventos e coberturas especiais da TV Atalaia durante o ciclo junino.

A iniciativa também inclui o programa Forró Bodó, exibido ao longo do mês de junho com conteúdos sobre música, gastronomia, personagens, histórias e tradições do São João sergipano.

Com o projeto, a TV Atalaia amplia a presença da cultura local em diferentes plataformas e aproxima o público de manifestações que atravessam gerações.

Em Sergipe, as quadrilhas mobilizam comunidades inteiras. Os espetáculos nascem do trabalho coletivo e envolvem meses de ensaios, criação artística e produção até chegarem às arenas dos concursos.

Ao realizar e transmitir a competição, a TV Atalaia reforça o papel da televisão regional como espaço de preservação da memória, divulgação da cultura popular e valorização dos artistas que mantêm vivas as tradições do São João.

O Concurso de Quadrilhas Juninas TV Atalaia 2026 contou com o apoio de RioMar Shopping, GBarbosa, Netiz, Maratá, Comercial Aliança, Banese Card, Nativille, Orizon e MRV.