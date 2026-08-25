TV Atalaia encerra Circuito de Corridas 2026 com edição comemorativa em Aracaju Segunda etapa da temporada marcou a 10ª edição do projeto esportivo realizado pela afiliada da RECORD em Sergipe

Divulgação TV Atalaia

A TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, encerrou o Circuito de Corridas 2026 com a realização da Etapa Plamed, neste sábado (22), na Orla de Atalaia, em Aracaju.

A prova foi a segunda e última etapa da temporada e marcou a 10ª edição do Circuito de Corridas TV Atalaia, projeto que ao longo de sua trajetória passou a reunir diferentes gerações de corredores e a aproximar ainda mais a emissora do público fora da televisão.

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Com percursos de 2,5 km, 5 km e 10 km, a etapa reuniu atletas profissionais, corredores amadores e participantes que estavam vivendo a experiência do Circuito pela primeira vez.

Divulgação TV Atalaia

Entre os nomes que já fazem parte dessa história está Simone dos Santos, vencedora dos 10 km feminino nesta etapa e participante de todas as edições do Circuito.

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“Já participei de todas as edições da TV Atalaia, já fui campeã também e hoje me consagrei mais uma vez. É uma prova muito organizada e que o estado de Sergipe agradece”, afirmou.

Um projeto que vai além da pista

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A programação ocupou a Orla de Atalaia com uma estrutura pensada para acompanhar os atletas antes e depois da corrida.

Além da prova, os participantes tiveram acesso a aquecimento, recovery, gravação do tempo na medalha e diferentes experiências promovidas na arena.

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Patrocinadores e parceiros também fizeram parte da programação, com ativações, distribuição de produtos e ações voltadas aos atletas e ao público. A participação das marcas amplia a experiência oferecida pelo Circuito e contribui para a realização de um projeto que chegou à sua 10ª edição.

Entre os patrocinadores está a Plamed, que dá nome à segunda etapa de 2026.

“É hora de celebrar todos aqueles que escolheram cuidar da saúde, se desafiar e viver uma vida melhor. Porque todo sonho pede saúde”, destacou Valglecia Lima, diretora comercial da Plamed.

A etapa terminou com a premiação dos atletas, sorteio entre participantes do combo das duas provas e show do cantor sergipano Bruninho Top 7, encerrando a temporada em clima de comemoração.

Divulgação TV Atalaia

TV Atalaia além da tela

O Circuito de Corridas integra os projetos realizados pela TV Atalaia que aproximam a emissora dos sergipanos por meio de experiências presenciais.

A chegada à 10ª edição reforça uma trajetória construída com a participação de atletas que acompanham o Circuito há várias edições e de novos corredores que passam a fazer parte do projeto a cada temporada.

Em 2026, o Circuito contou com duas etapas e encerrou mais um ciclo reunindo esporte, qualidade de vida, entretenimento e relacionamento com o público.

O projeto contou com o patrocínio de Plamed, Comercial Aliança, Netiz, Óticas Santana, Maratá, GBarbosa, Colégio Lar da Criança, Banese Card e SESI.