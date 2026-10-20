Bloquinho Kids TV Atalaia reúne famílias em tarde de música e diversão em Aracaju Em sua 5ª edição, evento realizado no RioMar Shopping contou com shows, brinquedos, personagens e ações especiais para o público

Divulgação TV Atalaia

Música, fantasias, brincadeiras e muita animação marcaram a 5ª edição do Bloquinho Kids TV Atalaia, realizada neste sábado (17), em Aracaju. O evento ocupou o estacionamento do RioMar Shopping com uma programação voltada para crianças e famílias em comemoração ao mês das crianças.

Promovido pela TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, em parceria com o RioMar Shopping, o Bloquinho Kids já faz parte da programação realizada pela emissora nesta época do ano e, a cada edição, reúne diferentes atrações em uma tarde dedicada ao entretenimento infantil.

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No palco, DJ Raposinha abriu a programação e colocou a criançada para dançar e participar de brincadeiras ao som de músicas conhecidas pelo público infantil. Maruska Kids também se apresentou durante a tarde, ampliando a programação musical do evento.

Divulgação TV Atalaia

Fora do palco, o público encontrou diversas opções de diversão. A estrutura contou com pula-pula, brinquedos infláveis, personagens infantis, robô gigante, distribuição de brindes e outras atividades, criando diferentes pontos de interação ao longo do estacionamento.

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Entre as novidades de 2026 esteve a Arena Retrô Games, que levou fliperamas e jogos retrô ao Bloquinho. O espaço atraiu tanto crianças quanto adultos e criou uma experiência diferente dentro da programação, com jogos que atravessam gerações e continuam despertando a curiosidade dos mais novos.

As marcas parceiras também participaram da programação com ações voltadas para o público. A Maratá realizou distribuição de produtos, enquanto o GBarbosa criou um espaço onde as famílias podiam registrar o momento e levar uma foto impressa para casa. A Gellitus também participou do evento com distribuição de sorvetes.

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Ao longo da tarde, o público circulou entre os shows, brinquedos, personagens, jogos e ativações. A programação recebeu crianças de diferentes idades, além de famílias, grupos de amigos e grupos escolares, reforçando o caráter aberto do projeto e a proposta de reunir diferentes públicos em torno da celebração da infância.

O Bloquinho Kids chega à quinta edição consolidando uma trajetória iniciada pela TV Atalaia para aproximar a emissora do público também fora da televisão. Projetos presenciais como esse ampliam a relação da TV com a comunidade e transformam conteúdos e marcas da emissora em experiências vividas diretamente pelo público, uma lógica também presente em outros projetos promovidos por emissoras da RECORD pelo país.

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Em 2026, o Bloquinho Kids TV Atalaia contou com o patrocínio de RioMar Shopping, Petrox, GBarbosa, Maratá, Banese Card, Comercial Aliança, Netiz e Colégio São Lucas, além do apoio da Evelik Produções e World Park. A quinta edição encerrou mais uma tarde de programação voltada para a criançada e reforçou o Bloquinho Kids como um dos projetos presenciais que integram o calendário anual da TV Atalaia em Sergipe.