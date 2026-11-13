Nova programação da TV Cidade Fortaleza une informação e entretenimento Emissora afiliada da RECORD no Ceará divulgou as novidades para o público

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, anunciou novidades em sua programação a partir da próxima segunda-feira (16).

As mudanças contemplam a faixa matinal de segunda a sexta-feira e a programação de sábado, com atrações que aliam jornalismo, informação, música, entrevistas e entretenimento.

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Durante a semana, o “Cidade 190 Edição Manhã”, apresentado por Evaldo Costa, Luciana Ribeiro e Márcio Lopes, será exibido das 6h30 às 7h45, com cobertura dos principais acontecimentos locais. Na sequência, das 7h45 às 8h40, Luiz Esteves comanda o “Balanço Geral Ceará Manhã”, com notícias e assuntos de interesse da população.

Aos sábados, a programação começa ao meio-dia com o “Titela Talk Show”, seguido pelo musical “Em Alto e Bom Som”, às 13 horas; o “Hype”, com Fernanda Levy trazendo muita moda e tendências, às 14 horas; e “Café com Verdade”, com entrevistas exclusivas, às 14h30. Uma programação diversificada para o público cearense!