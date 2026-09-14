TV Cidade Fortaleza entra no clima de “A Fazenda 18”
Emissora RECORD no Ceará traçou uma estratégia de divulgação do programa em suas atrações
A TV Cidade Fortaleza marcou presença no evento de lançamento do reality rural “A Fazenda 18”. O diretor de Conteúdo da emissora, Viana Júnior, o coordenador Institucional e Artístico, Alexandre Saveh, e a apresentadora Mayara Lorena prestigiaram a solenidade em Itapecerica da Serra, em São Paulo, palco também da coletiva que reuniu gestores e comunicadores das demais afiliadas do canal em todo o país.
O trio cearense conheceu, com exclusividade, os estúdios, a sede e os espaços do programa, incluindo a área destinada aos animais. “O núcleo de Entretenimento é um dos principais pilares da programação da TV Cidade Fortaleza. Estreamos, recentemente, o Titela Talk Show e o Estilo Hype, atrações que foram abraçadas pelo nosso público. Agora, todos os nossos esforços se concentram para ‘A Fazenda 18’, que certamente será mais um sucesso nacional”, analisou Alexandre Saveh.
Além disso, a emissora RECORD no Ceará divulgou um cross especial para convidar os cearenses para a estreia do reality. Os programas “Balanço Geral Ceará Manhã”, “Cidade 190”, “Balanço Geral Ceará Tarde” e “Cidade Alerta Ceará” repercutiram a novidade.
Com apresentação de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli, “A Fazenda 18” estreia na noite de 14 de setembro, com prêmio de R$ 2,5 milhões. O público cearense acompanha o programa pela TV Cidade Fortaleza, que já entrou no clima do reality decorando uma área temática no clima do programa.