TV Cidade Fortaleza entra no clima de “A Fazenda 18” Emissora RECORD no Ceará traçou uma estratégia de divulgação do programa em suas atrações

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza marcou presença no evento de lançamento do reality rural “A Fazenda 18”. O diretor de Conteúdo da emissora, Viana Júnior, o coordenador Institucional e Artístico, Alexandre Saveh, e a apresentadora Mayara Lorena prestigiaram a solenidade em Itapecerica da Serra, em São Paulo, palco também da coletiva que reuniu gestores e comunicadores das demais afiliadas do canal em todo o país.

O trio cearense conheceu, com exclusividade, os estúdios, a sede e os espaços do programa, incluindo a área destinada aos animais. “O núcleo de Entretenimento é um dos principais pilares da programação da TV Cidade Fortaleza. Estreamos, recentemente, o Titela Talk Show e o Estilo Hype, atrações que foram abraçadas pelo nosso público. Agora, todos os nossos esforços se concentram para ‘A Fazenda 18’, que certamente será mais um sucesso nacional”, analisou Alexandre Saveh.

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Divulgação TV Cidade Fortaleza

Além disso, a emissora RECORD no Ceará divulgou um cross especial para convidar os cearenses para a estreia do reality. Os programas “Balanço Geral Ceará Manhã”, “Cidade 190”, “Balanço Geral Ceará Tarde” e “Cidade Alerta Ceará” repercutiram a novidade.

Com apresentação de Adriane Galisteu e direção de Rodrigo Carelli, “A Fazenda 18” estreia na noite de 14 de setembro, com prêmio de R$ 2,5 milhões. O público cearense acompanha o programa pela TV Cidade Fortaleza, que já entrou no clima do reality decorando uma área temática no clima do programa.