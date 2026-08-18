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TV Cidade Fortaleza

TV Cidade Fortaleza apresenta novos cenários

Emissora RECORD no Ceará exibiu as novidades para o público cearense

TV Cidade Fortaleza|Do R7

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Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza apresentou seus novos cenários, consolidando a identidade visual mais moderna, tecnológica e dinâmica para acompanhar a evolução do conteúdo.

O Cidade Alerta Ceará ganhou um estúdio renovado, com elementos tecnológicos e uma proposta futurista, destacando a busca da emissora por uma comunicação cada vez mais ágil e próxima do público.


Divulgação TV Cidade Fortaleza

Além disso, o Jornal da Cidade passou a contar com nova bancada e um cenário contemporâneo, valorizando a dinâmica da apresentação e a cobertura das principais notícias do Ceará e do Brasil.

As mudanças integram o processo de modernização da estrutura da TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará desde 1998.

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