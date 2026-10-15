TV Cidade Fortaleza desembarca na China para produção de conteúdo especial Emissora RECORD no Ceará irá mostrar os melhores momentos da Canton Fair e do modo de vida chinês

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza embarcou rumo à China para acompanhar de perto a Canton Fair, uma das maiores feiras de importação do mundo. A equipe da afiliada da RECORD no Ceará irá mostrar os principais destaques do evento, que reúne empresas, fabricantes e compradores de diferentes países, movimentando o comércio internacional.

Além da cobertura da feira, a emissora também irá acompanhar o cotidiano chinês, apresentando ao público aspectos da cultura, dos costumes e do modo de vida da população local para proporcionar aos telespectadores uma experiência que vai além dos negócios, revelando curiosidades e características de um dos países mais influentes do cenário econômico mundial.

‌



Outro destaque da cobertura será a relação comercial entre o Ceará e a China, com foco nas oportunidades de negócios, nas parcerias entre empresas e nas possibilidades de expansão do mercado cearense.

O conteúdo pode ser conferido na TV Cidade Fortaleza, no portal de notícias GCMAIS e nos canais digitais da emissora.

‌



Assista ao vídeo: