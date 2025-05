TV Cidade Fortaleza estreia “Momento Animal” Quadro “Momento Animal” será exibido no Balanço Geral Ceará Edição de Sábado TV Cidade Fortaleza|Do R7 09/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h56 ) twitter

Apaixonados por bichos têm um encontro marcado na TV Cidade Fortaleza a partir deste sábado (10), ao meio-dia. O quadro Momento Animal estreia na edição especial de sábado do Balanço Geral Ceará. “Vai ter muita entrevista, descontração e informação sobre animais, desde os domésticos aos mais exóticos”, antecipou Sara Nogueira, que comandará a novidade na afiliada da RECORD no Ceará.

Momento Animal ocorre em um momento especial do segmento nacionalmente. O mercado pet no Brasil tem se destacado como um dos setores mais lucrativos da economia. Com um número crescente de lares adotando animais de estimação, a demanda por produtos e serviços voltados ao bem-estar animal aumentou em todo o País, desde rações premium e brinquedos até serviços especializados como estética animal, planos de saúde veterinária e hospedagem de luxo.