TV Cidade Fortaleza estreia temporada 2025 do “Entre Papos & Sabores” Programa gastronômico comandado por Edil Costa vai receber artistas e influenciadores em entrevistas exclusivas e preparação de receitas TV Cidade Fortaleza|Do R7 14/03/2025 - 16h41 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Cidade Fortaleza

A TV Cidade Fortaleza, emissora RECORD no Ceará, estreia a temporada 2025 do programa “Entre Papos & Sabores” no dia 29 de março, recebendo artistas e influenciadores digitais. Comandada pelo chef Edil Costa, a atração será exibida aos sábados, a partir das 13h30. “Muito mais do que boas receitas, essa temporada traz encontros incríveis. Vamos cozinhar com artistas e personalidades da nossa cultura, descobrir histórias curiosas e, claro, dar boas risadas. É sabor e diversão na medida certa”, destacou Edil.

Unindo conversas descontraídas com habilidades gastronômicas, o “Entre Papos & Sabores” promete empolgar os apaixonados por culinária. Convidados especiais das artes, da cultura e da internet irão participar da preparação dos pratos, enquanto também contam os momentos mais marcantes de suas carreiras. “A cozinha vai virar um verdadeiro palco. Tem artista que surpreende e manda bem, tem quem se atrapalhe um pouco, mas o importante é que todo mundo se diverte, e, no final, sempre sai um prato gostoso e boas histórias para contar”, adiantou Edil.

Irreverente e dinâmico, Edil Costa tem ampla trajetória no segmento gastronômico. Professor e colunista, é curador, graduado, pós-graduado e mestrando em gastronomia, sendo referência em reunir as delícias das cozinhas europeias com as cozinhas regionais, especialmente a cearense. “Vem com a gente nessa temporada especial do Entre Papos e Sabores. Música, cultura, boas histórias e, claro, muita comida boa. Liga a TV Cidade e vem curtir esse show de sabores”, concluiu Costa.

A cantora Alobened, ex-vocalista da Banda Mel, é a convidada da estreia. Ela vai cantar sucessos da carreira, se arriscar na cozinha e relembrar clássicos em comemoração aos 40 anos de Axé Music. Imperdível!