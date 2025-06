TV Cidade Fortaleza exibe especial "São João Bom Demais" da RECORD Programa será exibido nos sábados do mês de junho, promovendo a cultura e as tradições nordestinas entre as afiliadas TV Cidade Fortaleza|Do R7 04/06/2025 - 09h28 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h28 ) twitter

Divulgação TV Cidade Fortaleza

Os festejos de São João em todo o Nordeste ganham ainda mais força com o projeto “São João é na RECORD”, promovido pela RECORD em parceria com suas dez emissoras, incluindo a afiliada cearense, TV Cidade Fortaleza. O especial exibe a cobertura de uma das festas populares mais emblemáticas do País.

Durante todo o mês de junho, o público acompanhará a programação dedicada aos festejos juninos, com conteúdos especiais que vão do tradicional ao contemporâneo, unindo jornalismo, entretenimento e cultura. Entre os destaques, vídeos com curiosidades e tradições, reportagens destacando a cultura junina dos estados e o especial “São João Bom Demais”.

Com o tema “Da Tradição à Inovação”, o programa promete agitar a programação.

No dia 28 de junho, a partir das 23h15, ocorre a grande transmissão ao vivo, diretamente do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, em Aracaju, para todos os estados do Nordeste. Todas as emissoras nordestinas estarão conectadas para exibir, simultaneamente, os principais arraiás da região, em um show de cultura e identidade regional.

A apresentação será comandada por Mariana Sena e Lucas Moura com a presença de outros grandes nomes da RECORD. O encerramento promete emocionar o público com shows de atrações como Banda Magníficos, As Patricinhas e o grupo Saia Rodada.

Celebrando a força da cultura nordestina, o projeto “São João é na RECORD” movimenta o setor cultural e se destaca como uma vitrine poderosa para marcas que apostam nesse potencial. Imperdível!

