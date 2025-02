Aberta temporada do “Verão é na Correio” O segundo programa acontece neste sábado (18) aberto ao público TV Correio|Do R7 16/01/2025 - 15h59 (Atualizado em 16/01/2025 - 16h14 ) twitter

Divulgação TV Correio

O “Verão é na Correio” 2025 estreou com grande sucesso no último sábado (11). Transmitido ao vivo em TV aberta para toda a Paraíba e, para todo Brasil pelo canal oficial do youtube, o evento encantou o público com uma programação repleta de entretenimento, turismo, cultura e o melhor da culinária paraibana.

Há 14 anos a TV Correio, afiliada RECORD, reafirma o compromisso em proporcionar um verão mais contagiante e animado para o público de casa. Neste ano, o evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo (SETUR) da Prefeitura Municipal de Cabedelo. O prefeito André Coutinho e a vice Camila Holanda estiveram presentes no primeiro programa recepcionando a equipe da TV Correio e o público que esteve presente para assistir. “São todos bem- vindos a Cabedelo, de fato, a capital do verão e estamos preparados para o turismo, pois entendemos que é um segmento de grande importância para economia do estado.” afirmou André.

Para animar a estreia, a música ficou por conta de Pagode do Meu Agrado e Jotinha, com participação especial da cantora Kally Fonsêca que agitou a festa com um repertório recheado de hits. Além disso, o público teve acesso a brindes e sorteios simultâneos.

Comandado por Bruna Borges e Serginho Montenegro, o segundo “Verão é na Correio” acontece no próximo sábado (18) com reportagens especiais sobre as belezas do litoral norte em Barra de Mamanguape e a história da Fortaleza de Santa Catarina.

O apresentador Fábio do Bú e o influenciador Paulo Ninho comandarão as interações ao vivo ao longo da edição, interagindo com a galera, mostrando os bastidores e destacando os melhores momentos do evento. O público presente e os telespectadores de casa irão dançar ao som de “Gera, O King” e Adriano Bereguedê com as melhores músicas do momento.

Durante quatro sábados, o Dique de Cabedelo é cartão postal desse verão e a partir das 12h30 da tarde, a TV Correio convida todos a acompanhar de perto este programa que promete animar a tarde deste sábado.

Divulgação TV Correio