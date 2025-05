Arraiá da Correio chega à 21ª edição celebrando cultura e emoção direto da Vila Sítio São João Programa conta com as mais diversas e grandes atrações juninas, que vão do melhor da música até as brincadeiras mais tradicionais do São João TV Correio|Do R7 26/05/2025 - 10h46 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h46 ) twitter

Divulgação TV Correio

A festa mais charmosa e tradicional da TV Correio está de volta! A edição 2025 do Arraiá da Correio estreia no dia 7 de junho, prometendo animar os sábados de junho com muito forró, brincadeiras e celebrações juninas, diretamente da Vila Sítio São João, em Campina Grande.

Divulgação TV Correio

Sob o comando de Bruna Borges, Cléber Oliveira e Fábio do Bu, o programa será transmitido ao vivo a partir das 12h30, nos dias 07, 14, 21 e 28 de junho, direto do Palco Parafuso, que mais uma vez será o coração do Arraiá. A atração já se consolidou como parte indispensável do calendário junino da Paraíba, reunindo famílias e telespectadores em torno de uma programação leve, divertida e repleta de tradição.

O sucesso de público é reflexo do carinho e da conexão com a cultura nordestina: em 2024, Campina Grande recebeu cerca de 2,93 milhões de pessoas durante os 33 dias de festa, número que representa um aumento de mais de 17% em relação ao ano anterior. A Vila Sítio São João, onde acontece o Arraiá da Correio, espera reunir 150 mil visitantes, de todas as idades.

Além de muita música e interação ao vivo com a plateia, o programa ainda promove sorteios e ativações com as marcas patrocinadoras, que apostam no projeto como vitrine para valorizar a identidade cultural nordestina. A participação do público vai além da presença física: os telespectadores que acompanham de casa também podem participar das promoções e curtir toda a programação com exclusividade.

Neste ano, o programa homenageia os ícones do forró Biliu de Campina e Antônio Barros. Único em sua proposta, o Arraiá da Correio é transmitido para toda a Paraíba pela TV Correio e para o mundo inteiro pelo canal oficial no YouTube, reforçando o compromisso da emissora em levar o melhor do São João para todos os cantos.

📍 A Vila Sítio São João está localizada na Avenida Floriano Peixoto, ao lado do Ginásio “O Meninão”, em Campina Grande.

📲 Fique por dentro das novidades pelas redes sociais da TV Correio: • Instagram: @correiotv • YouTube: youtube.com/@TVCorreioOficial

