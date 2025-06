‘Arraiá da Correio’ promete muito forró, cultura e tradição neste sábado (7), na Vila Sítio São João Deusa do Forró e Tropykália agitam a estreia do evento TV Correio|Do R7 05/06/2025 - 09h03 (Atualizado em 05/06/2025 - 09h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

O São João já começou a tomar conta da Rainha da Borborema, e neste sábado, dia 7 de junho, a TV Correio realiza mais uma edição especial do ‘Arraiá da Correio’, com muita música e reportagens especiais. A partir das 12h30, o público está convidado a curtir a festa na Vila Sítio São João, em Campina Grande, um dos cenários mais tradicionais e encantadores do período junino.

Comandado por Bruna Borges, Cléber Oliveira e Fábio do Bú, o programa será transmitido ao vivo em TV aberta e pelo canal oficial da TV CORREIO, no youtube, todos os sábados de junho, direto do Palco Parafuso.

A programação contará com apresentações ao vivo de Deusa do Forró e Forrozão Tropykália, duas atrações que prometem colocar o público para dançar e animar os telespectadores. O evento celebra a cultura popular em um ambiente que resgata as raízes do interior nordestino.

Nesta edição, destaque para a reportagem exclusiva com o cantor Santana, o Cantador, um dos maiores nomes do forró, e cobertura especial da festa no Parque do Povo, mostrando tudo o que acontece no coração do Maior São João do Mundo.

‌



Além de muita música e interação ao vivo com a plateia, o programa promove sorteios e ativações com as marcas patrocinadoras. A participação do público vai além da presença física: os telespectadores que acompanham de casa também podem participar das promoções e curtir toda a programação com exclusividade.

A Vila Sítio São João está localizada na Avenida Floriano Peixoto, ao lado do Ginásio “O Meninão”, em Campina Grande. Fique por dentro das novidades pelas redes sociais da TV Correio:

‌



Instagram: @correiotv

YouTube: youtube.com/@TVCorreioOficial