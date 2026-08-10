Correio Verdade ganha nova identidade e amplia espaço para a voz da população Programa estreou nova fase nesta segunda-feira, com um novo visual, novos quadros, reforço na equipe de reportagem e o mascote Galeguinho

Divulgação TV Correio

O Correio Verdade está de cara nova! Desde a última segunda-feira (10), às 11h30, o programa da TV Correio estreou uma nova fase, com um novo visual ainda mais próximo do Balanço Geral, da RECORD, novos quadros, reforço na equipe de reportagem e ainda mais proximidade com o público.

Comandado por Danilo Alves, o programa mantém a credibilidade e o compromisso com a informação que já fazem parte da identidade do programa, mas chega com um ritmo renovado e uma cobertura ainda mais próxima da realidade dos paraibanos.

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A novidade também está nas ruas: o jornalista Michel Andrade passou a integrar a equipe de reportagem, ampliando a presença do programa onde a notícia acontece. A proposta é levar o jornalismo para além do estúdio e acompanhar de perto os fatos e as histórias da população paraibana. A nova fase estreia quatro quadros fixos: Bora Circular, em que Danilo vai percorrer a cidade conhecendo histórias; Orgulho da Comunidade, mostrando aqueles que são exemplo onde moram; De Porta em Porta, com Gláucia Araújo interagindo direto com o telespectador nas sextas-feiras do programa; e o Microfone da Verdade, que promete ampliar a participação do público no conteúdo do programa. Além disso, o programa exibirá séries especiais de reportagem.

“Quem acompanha o Correio Verdade sabe que a gente não enrola: o assunto chega e a gente vai pra cima. O povo paraibano pode esperar a gente sempre de olho no que está acontecendo porque o nosso lugar preferido é na rua, ao lado do povo. E esse é só o começo das novidades que estão por vir!”, afirma Danilo Alves.

Outro destaque é a chegada do Galeguinho, novo mascote do programa, que passa a integrar o dia a dia do Correio Verdade e aproximar ainda mais a atração do público. Com informação, prestação de serviço e um ritmo renovado, o Correio Verdade reforça sua proposta de fazer jornalismo de verdade, cada vez mais perto de quem acompanha a TV Correio.