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João Pessoa ganha biblioteca colaborativa em Parque Linear do Valentina durante ação do projeto João Pessoa Linda de Viver

As comemorações pelos 441 anos da Capital com incentivo à leitura e ao cuidado com os espaços públicos

TV Correio|Do R7

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Divulgação TV Correio

Em celebração aos 441 anos de João Pessoa, a TV Correio e o Instituto Solidariedade realizaram, no último dia 5, mais uma edição da ação simbólica do projeto João Pessoa Linda de Viver, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM-JP). Neste ano, a iniciativa contemplou o novo Parque Linear do Valentina com a entrega de um Ninho de Livros, biblioteca colaborativa que ficará disponível para uso da população.

A proposta é simples: incentivar o hábito da leitura por meio do compartilhamento de livros. Os moradores podem retirar uma obra para leitura e, posteriormente, devolvê-la ou contribuir com novos exemplares, fortalecendo uma rede de acesso gratuito à cultura e ao conhecimento.


Realizado anualmente no aniversário da Capital, o projeto João Pessoa Linda de Viver busca deixar um legado para a cidade, promovendo ações que valorizem os espaços públicos, estimulem a cidadania e fortaleçam o vínculo da população com João Pessoa.

Para o gerente de Marketing do Sistema Correio, Matheus Couto, a iniciativa representa o compromisso da empresa com transformações que permanecem na vida das pessoas.


“Todos os anos buscamos entregar um gesto que simbolize o nosso carinho por João Pessoa. O Ninho de Livros é um convite para que a comunidade ocupe esse espaço, compartilhe histórias e fortaleça o hábito da leitura. É uma ação simples, mas que pode gerar um impacto duradouro na formação de leitores e no sentimento de pertencimento à cidade”, destacou Matheus Couto.

A ação contou com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela gestão do Parque Linear do Valentina, e reforça a importância da união entre poder público e iniciativa privada na promoção de projetos voltados ao desenvolvimento social, ambiental e cultural da capital paraibana

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