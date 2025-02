Edição 2025 do “Verão é na Correio” é finalizada com sucesso Dique de Cabedelo foi palco do evento aberto ao público TV Correio|Do R7 05/02/2025 - 10h22 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h22 ) twitter

Divulgação TV Correio

Com 10 horas de transmissões, a edição do “Verão é na Correio” 2025 encerrou no último sábado (01). Ao vivo e aberto ao público, o Dique de Cabedelo foi palco do evento com um cenário paradisíaco, num ponto onde o rio se encontra com o mar.

Comandado por Bruna Borges e Serginho Montenegro, o programa foi recheado de reportagens especiais e o público pôde conferir um passeio de pura adrenalina de caiaque, para contemplar o primeiro sol das Américas. Com uma série de conteúdos e entretenimento de qualidade, para garantir turismo, cultura e o melhor da culinária paraibana.

O apresentador Fábio do Bú e o influenciador Paulo Ninho estiveram presentes em todos os programas, responsáveis pelas interações premiadas e bastidores do evento. Além dos repórteres Vanessa Costa e Lael Arruda com participações em links ao vivo pela cidade de Cabedelo.

A música ficou por conta do cantor Vinícius Mendes e Myra Maia, com participação especial do cantor Victor Santos com um repertório repleto de hits que não deixou ninguém ficar parado!

Nos demais sábados, também foram destaque a beleza do litoral norte em Barra de Mamanguape, Baía da Traição e a história da Fortaleza de Santa Catarina foi marca do programa, assim como a ilha de ‘Areia Vermelha’, e muita diversão no Banana Boat.

Mais de 12 artistas passaram pela edição, como a cantora Kally Fonsêca; Pagode do Meu Agrado; Gera, o king; No Sigillo; Matheus Lira e muito mais! Além disso, o evento contou com participação especial do humorista Tirullipa para divulgar a turnê “Dose Dupla de Humor” com o humorista Zé Lezin.

Neste ano, com o apoio da Secretaria de Turismo (SETUR), a Prefeitura Municipal de Cabedelo fez o lançamento da programação do Carnaval 2025 com a presença da Batucada Drink Folia para agitar a galera e trouxe também o Projeto ‘Acesso Cidadão’ proporcionando diversas atividades para pessoas com deficiência (PCD).

A TV Correio |RECORD agradece aos patrocinadores: Casa Tudo, Uniesp, Prata Brasil, Menor Preço, Glass Ótica, Comac, Guanabara, Armazém Pb, Verdfrut, Posto Opção, Construtora Conserpa & Enger, Marjo Esportes, Redepharma, Cremosinn, Fribart e Frutas da Roça pelo apoio e parceria nesta edição para que o compromisso com cada marca presente seja reafirmado ao longo dos anos; ao comprometimento dos 70 colaboradores envolvidos neste projeto; e aos telespectadores pela audiência.

Para conferir o programa completo, os quatro sábados já estão disponíveis no Canal do Youtube oficial da TV Correio para você que não acompanhou em tempo real. Fique ligado na programação e até 2026 com o próximo ‘Verão é na Correio’!