Estreia do ‘Arraiá da Correio’ esquentou a Vila Sítio São João no último sábado (07)

Divulgação TV Correio

O São João já começou com o pé direito em Campina Grande. No último sábado, dia 7 de junho, a TV CORREIO/ RECORD deu início a mais uma temporada especial do ‘Arraiá da Correio’, levando muito forró, cultura e tradição para a Vila Sítio São João, um dos espaços mais simbólicos do período junino na Paraíba e para casa dos paraibanos.

Sob comando de Bruna Borges e Cléber Oliveira, o programa foi transmitido ao vivo em TV aberta e pelo canal oficial no YouTube. Direto do Palco Parafuso, os visitantes da Vila Sítio São João puderam se contagiar pelo som do forró e participar do evento.

A estreia contou com shows empolgantes de Deusa do Forró e Forrozão Tropykália, que colocaram todo mundo para dançar e abriram os festejos com energia contagiante. O ambiente, repleto de elementos típicos do interior nordestino, foi o cenário perfeito para celebrar as raízes culturais do São João.

Outro destaque da programação foi a reportagem especial com Santanna, o Cantador, que emocionou o público ao relembrar sua trajetória no forró. Além disso, flashs ao vivo com o apresentador Fábio do Bú mostrando o melhor da nossa cultura, visitando os demais espaços juninos. Assim como, o repórter Rafael, que esteve presente no São João de Galante, ao vivo, mostrando a expectativa do evento e os turistas presentes.

Neste sábado (14) a festa continua, os cantores Raifi Sousa e Marcel Gomes vão garantir muito forró e alegria para a Vila Sítio São João. Você vai conferir também, uma matéria especial sobre a história do cantor e compositor: Waldonys.

O ‘Arraiá da Correio’ segue com programação ao vivo todos os sábados do mês, sempre às 12h30. Você pode conferir o programa de estreia e o do próximo sábado pelo Canal Oficial: youtube.com/@TVCorreioOficial

