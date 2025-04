"Mulheres Guerreiras" são homenageadas em série da TV Correio Nesta edição, foram homenageadas Zenaide Carvalho, Socorro Leite, Elísia Rodrigues e Yara Guimarães TV Correio|Do R7 02/04/2025 - 14h56 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h56 ) twitter

Durante o mês de março, dedicado às mulheres, a TV Correio exibiu a série Mulheres Guerreiras, destacando histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença através do voluntariado. A cada semana, os telespectadores puderam conhecer, nos intervalos da programação, a trajetória de uma dessas mulheres, que atuam em diversas áreas, como saúde, assistência a idosos, educação e apoio a vítimas de violência.

Nesta edição, foram homenageadas Zenaide Carvalho, Socorro Leite, Elísia Rodrigues e Yara Guimarães, que compartilharam suas lutas e conquistas com toda a Paraíba.

Zenaide Carvalho

Enfermeira e presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de João Pessoa, Zenaide sempre teve a missão de cuidar do próximo. Desde pequena, sua mãe já dizia que ela se tornaria enfermeira. Hoje, dedica-se a apoiar mulheres que enfrentam o tratamento do câncer.

Socorro Leite

Publicitária e voluntária na Vila Vicentina, lar de idosos em João Pessoa, Socorro dedica três dias da semana ao cuidado de pessoas acamadas, especialmente mulheres. Seu trabalho vai além da assistência: é um ato de amor e compromisso com o bem-estar dos idosos.

Elísia Rodrigues

Assistente pedagógica da Associação dos Moradores do Muçu Magro, Elísia é responsável pela matrícula dos alunos nos cursos oferecidos pela ACAM. Além disso, mantém uma relação afetuosa com os adolescentes da comunidade, sendo considerada por muitos como uma avó.

Yara Guimarães

Moradora e liderança na Comunidade Aratu, Yara é fundadora da ONG Mulheres do Amanhã, que apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Além disso, atua como conselheira do Orçamento Democrático e integra o Fórum de Reforma Urbana e Moradia.

A série faz parte do calendário da TV Correio, afiliada da RECORD na Paraíba. Essa iniciativa reforça a proximidade da emissora com suas telespectadoras e enaltece o impacto do protagonismo feminino na sociedade.