Na SET Expo, TV Correio acompanha avanços em inteligência artificial e novas tecnologias Entre os temas em destaque durante o evento estiveram a evolução tecnológica da televisão, a chegada da DTV+ e o avanço da inteligência artificial

Divulgação TV Correio ANTONIO CHAHESTIAN

O Sistema Correio participou, em São Paulo, da SET Expo 2026, um dos principais eventos da América Latina voltados à tecnologia, inovação e negócios de mídia e entretenimento. O congresso foi realizado entre os dias 17 e 20 de agosto, enquanto a feira ocorreu de 18 a 20 de agosto, num espaço com profissionais, empresas e especialistas para discutir as transformações do setor audiovisual.

Representando o Sistema Correio, estiveram presentes Beatriz Ribeiro, CEO; Matheus Couto, gerente de Marketing e responsável pela programação da TV Correio; Alexandre Ferreira, gerente de Engenharia; e Niedson Almeida, gerente de Tecnologia da Informação, que estiveram se atualização e acompanhando as principais tendências que podem impactar a comunicação nos próximos anos.

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Entre os temas em destaque durante o evento estiveram a evolução tecnológica da televisão, a chegada da DTV+ e o avanço da inteligência artificial, além de novas possibilidades para produção, distribuição e relacionamento com o público.

Para Beatriz Ribeiro, acompanhar de perto essas discussões é importante para que o Sistema Correio esteja preparado para as mudanças do mercado.

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“Participar da SET EXPO e do WTech da RECORD é uma oportunidade de estarmos próximos das principais discussões que estão moldando o futuro da comunicação. A chegada da DTV+ e o avanço da inteligência artificial vão transformar não apenas a tecnologia de transmissão, mas também a forma como produzimos, distribuímos e nos relacionamos com o público. Para o Sistema Correio, estar atento a essas mudanças é fundamental para seguirmos inovando e oferecendo uma comunicação cada vez mais relevante, conectada e preparada para o futuro”, disse.

Divulgação TV Correio

A programação também chamou a atenção de quem atua diretamente na produção de conteúdo. Matheus Couto destacou que as novidades apresentadas podem ampliar as possibilidades da televisão, mas trouxe também a importância de manter a qualidade do conteúdo e a proximidade com a audiência.

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“Para quem trabalha diretamente com conteúdo e programação, acompanhar de perto as novidades apresentadas na SET EXPO é essencial. A DTV+ abre possibilidades muito interessantes para a televisão, especialmente na experiência do telespectador e na integração entre conteúdo e tecnologia. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial já está mudando processos e criando possibilidades de produção. Nosso desafio é entender essas ferramentas e transformações para aplicá-las de maneira estratégica, sem perder aquilo que continua sendo fundamental: conteúdo de qualidade e conexão com a nossa audiência”, explicou.

Além das discussões sobre tecnologia e inovação, a SET Expo também proporcionou oportunidades de networking e troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas do mercado audiovisual.