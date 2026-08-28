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TV Correio ajusta programação durante período eleitoral

Com mudanças temporárias na grade, emissora mantém informação, esporte, debate, entretenimento e prestação de serviço na programação local durante o período eleitoral

TV Correio|Do R7

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Divulgação TV Correio

Com a exibição de um dos blocos do horário eleitoral gratuito entre 13h e 13h25, de segunda a sábado, a TV Correio promove ajustes temporários em sua grade de programação local durante o período eleitoral, a partir do dia 28 de agosto.

De segunda a sexta-feira, o Correio Verdade passa a ser exibido até às 13h. Na sequência, entra no ar o Horário Eleitoral Local. Logo após, às 13h25, o telespectador acompanha o Correio Esporte, seguido pelo Correio Debate, às 13h40. O Correio da Tarde segue às 14h10.


Aos sábados, o Correio Verdade segue em horário normal, das 12h às 13h. Às 13h, a programação dá espaço ao Horário Eleitoral Local. Na sequência, às 13h25, vai ao ar o É-Negócio com Rômulo Soares, e, às 14h30, o público acompanha o Sabores da Terra, com Gláucia Araújo.

As alterações são temporárias e foram definidas para adequar a programação local da TV Correio à legislação eleitoral, mantendo a oferta de informação, prestação de serviço, esporte, entretenimento e conteúdo regional ao público paraibano.


PROGRAMAÇÃO — PERÍODO ELEITORAL A PARTIR DESTA SEXTA (28)

Segunda a sexta-feira

  • 11h30 — Correio Verdade
  • 13h — Horário Eleitoral Local
  • 13h25 — Correio Esporte
  • 13h40 — Correio Debate
  • 14h10 — Correio da Tarde

Sábado

  • 12h — Correio Verdade
  • 13h — Horário Eleitoral Local
  • 13h25 — É-Negócio
  • 14h30 — Sabores da Terra

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