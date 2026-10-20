Pequenos Notáveis: série especial do Jornal da Correio destacou talentos que surpreendem desde a infância Produção em três episódios reuniu histórias de crianças que se destacam na música, no esporte e na robótica; conteúdo está disponível no YouTube da TV Correio.

Divulgação TV Correio

A infância é uma fase de descobertas, experiências e muito aprendizado. Para algumas crianças, esse caminho também é marcado por habilidades que chamam a atenção e mostram como o talento pode se manifestar de diferentes formas. Foi com esse olhar que o Jornal da Correio apresentou a série especial Pequenos Notáveis, em comemoração ao Dia das Crianças.

Dividida em três episódios, a produção deu espaço a histórias de crianças que encontram naquilo que gostam de fazer uma oportunidade para desenvolver suas habilidades e mostrar seu potencial. A música, o esporte e a robótica foram os destaques da série, que apresentou diferentes maneiras de aprender, criar e superar desafios ainda na infância.

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Entre os talentos esportivos, o público conheceu histórias ligadas ao triatlo e ao jiu-jítsu, modalidades que exigem dedicação, disciplina e persistência. A série também mostrou crianças que encontram na música uma forma de expressão e outras que exploram a criatividade e a tecnologia por meio da robótica.

Mais do que apresentar habilidades fora do comum, Pequenos Notáveis buscou valorizar cada trajetória e mostrar o que existe por trás de cada talento: interesse, prática, incentivo e vontade de aprender.

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Quem não acompanhou a exibição na televisão ou quer rever as histórias pode assistir aos três episódios no canal oficial da TV Correio no YouTube. A série é um convite para conhecer de perto esses pequenos protagonistas e descobrir como seus talentos ganham espaço no dia a dia.

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