Vai fazer o Enem? A TV Correio te dá aquela força na reta final
Com seis episódios, a nova temporada do videocast “Esquenta Enem” estreia nesta quarta-feira (21) no YouTube da emissora
A maratona do Enem está aí e a gente sabe que essa reta final dá aquele frio na barriga, né? Mas calma: para te ajudar a dar um gás nos estudos sem piração, a TV Correio estreia nesta quarta-feira (21) a nova temporada do videocast Esquenta Enem. Serão seis episódios recheados de conteúdo rápido, dicas que realmente caem na prova e conversas diretas para você revisar a matéria com tranquilidade, de um jeito leve e focado no seu resultado.
Quem comanda o papo são os apresentadores Joana Rosa e Vítor Oliveira, que recebem professores e especialistas para descomplicar os temas que mais tiram o sono dos estudantes. No episódio de estreia, a conversa fica por conta do professor Krauss, fera em Filosofia e Sociologia no colégio New Way, que traz conteúdos e informações valiosas sobre como conectar essas duas matérias e mandar super bem na prova. Inclusive, o colégio New Way é parceiro de peso dessa iniciativa, apostando forte na união entre educação e comunicação para te ver com o nome na lista de aprovados da faculdade.
Toda a produção foi gravada nos estúdios da Uninassau, que abriu as portas para o projeto, reforçando seu compromisso de impulsionar os estudantes rumo ao ensino superior. O conteúdo vai ao ar nesta quarta-feira (21), logo após o Jornal da Correio, diretamente no canal oficial da TV Correio no YouTube, para você acompanhar de onde estiver e aproveitar ao máximo antes do grande dia.
Link da playlist especial: