“Poder em Debate: do Planalto à Paraíba”: projeto da TV Correio e Sistema Correio reforçam cobertura política em 2025 Reconhecido como um dos grandes nomes do jornalismo político do estado, o jornalista Victor Paiva assume o papel de correspondente da TV Correio e Sistema Correio, maior grupo de comunicação multiplataforma da Paraíba. TV Correio|Do R7 30/01/2025 - 17h57 (Atualizado em 30/01/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Correio

Com o objetivo de ampliar e aprofundar a cobertura política, o projeto acompanha os bastidores e articulações dos parlamentares paraibanos em Brasília, destacando os novos movimentos que colocam a Paraíba em evidência no cenário nacional. Victor Paiva trará essas informações com uma linguagem acessível e multiplataforma, em participações na TV Correio e demais veículos do grupo, além dos seus canais digitais.

O “Poder em Debate” já estreia com uma análise detalhada sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que deve eleger o paraibano Hugo Motta como presidente para o próximo biênio.

Com a crescente relevância dos interesses locais no contexto político nacional, a TV Correio e o Sistema Correio reforçam seu compromisso de informar a população sobre decisões que impactam diretamente a vida dos paraibanos.

Acompanhe o “Poder em Debate” a partir da próxima segunda-feira (3) e fique por dentro de tudo o que acontece nos bastidores do poder em Brasília e seu reflexo na Paraíba, na tela da TV Correio, nos demais veículos do grupo ou nos seus canais digitais oficiais.