TV Correio anuncia mais uma edição do projeto ‘Folia é na Correio’, que traz a maior cobertura do carnaval de rua A TV Correio está pronta para levar ao público, mais uma vez, o projeto “Folia é na Correio”, trazendo a maior cobertura do carnaval de rua e das tradições culturais de João Pessoa, que tem um dos maiores pré-carnavais do país. TV Correio|Do R7 06/02/2025 - 15h18 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h18 ) twitter

Divulgação TV Correio

Durante o período festivo, a programação será preenchida com pílulas especiais que trazem a agenda do Folia de Rua, além de reportagens exclusivas e flashes ao vivo dos maiores momentos das festividades, garantindo que os telespectadores estejam por dentro de tudo que acontece na cidade. Nas redes sociais, a TV Correio também vai manter o público informado com a programação completa, dicas e campanhas relacionadas ao carnaval.

O grande destaque do projeto será a transmissão ao vivo de três edições especiais do Jornal da Correio. A primeira será no dia 21 de fevereiro, marcando a abertura oficial da programação; a segunda edição acontecerá nas Muriçocas, no dia 26 de fevereiro, diretamente do Camarote do Gelo; e a última, no Cafuçu, no dia 28 de fevereiro, trazendo a energia da festa direto para a tela.

O “Folia é na Correio” é feito especialmente para quem quer vivenciar o carnaval e se manter bem informado(a) de tudo o que acontece durante os festejos da cidade.

Confira tudo que vai rolar na programação especial através das redes sociais da emissora:

