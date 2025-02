Último ‘VERÃO É NA CORREIO’ de 2025 acontece nesse sábado (01) Vinícius Mendes, Myra Maia e Victor Santos são atrações confirmadas TV Correio|Do R7 29/01/2025 - 17h11 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h11 ) twitter

A última edição do “Verão é na Correio” 2025 acontece no próximo sábado (01), a partir das 12h30 da tarde direto do Dique de Cabedelo, com suas paisagens deslumbrantes e o calor contagiante da estação mais quente do ano.

Divulgação TV Correio

Apresentado por Bruna Borges e Serginho Montenegro, a programação oferece a dinâmica ideal que o verão precisa. Com reportagens especiais, o público irá conferir um passeio de pura adrenalina e diversão de caiaque, para contemplar o primeiro sol das américas. Além de, uma série de conteúdos e entretenimento de qualidade, com turismo, cultura e o melhor da culinária paraibana.

Durante quatro sábados a cada edição, a TV CORREIO/ RECORD reafirma o compromisso em proporcionar um verão mais contagiante e animado, contando com transmissão ao vivo para toda a Paraíba em TV aberta e para o Brasil pelo canal do Youtube.

Neste ano, o evento conta com o apoio da Secretaria de Turismo (SETUR) da Prefeitura Municipal de Cabedelo. “São todos bem- vindos a Cabedelo, de fato, a capital do verão e estamos preparados para o turismo, pois entendemos que é um segmento de grande importância para economia do estado.” afirmou André Coutinho, prefeito do município.

‌



Além disso, a Prefeitura Municipal de Cabedelo fará o lançamento da programação do Carnaval 2025 com a presença da Batucada Drink Folia para agitar a galera e encerrar mais um ' Verão é na Correio’ em clima de Carnaval.

Divulgação TV Correio

O apresentador Fábio do Bú e o influenciador Paulo Ninho marcam presença mais uma vez, com as interações premiadas ao longo da edição, mostrando os bastidores e destacando os melhores momentos do evento.

Para animar o último programa desta edição, a música fica por conta do cantor Vinícius Mendes e Myra Maia, além da participação especial do cantor Victor Santos com um repertório repleto de hits que promete não deixar ninguém ficar parado! A TV Correio convida todos a acompanhar o melhor do verão paraibano, a partir das 12h30 da tarde direto do Dique de Cabedelo.