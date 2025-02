Verão é no Correio é sucesso de audiência na Paraíba Grandes atrações animaram o segundo programa da temporada TV Correio|Do R7 22/01/2025 - 15h10 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h10 ) twitter

Divulgação TV Correio

Transmitido ao vivo em TV aberta para toda a Paraíba e, para todo Brasil pelo canal oficial do Youtube , o segundo programa do ‘Verão é na Correio’ desta edição foi um sucesso, o evento permanece encantando o público com sua programação repleta de conteúdos relevantes para o Verão.

No último sábado, o público pôde conferir as belezas do litoral norte em Barra de Mamanguape e a história da Fortaleza de Santa Catarina, um dos cartões postais da cidade de Cabedelo. Com música boa, os cantores “Gera, O King” e Adriano Bereguedê animaram a galera com hits do axé a os estilos que estão agitando a estação.

A atração contou ainda com uma participação especial supresa, o humorista Tirullipa esteve presente no Dique de Cabedelo para divulgar a turnê “Dose Dupla de Humor” com o humorista Zé Lezin.

O Verão é na Correio é apresentado por Bruna Borges e Serginho Montenegro, com interações de Fábio do Bú e Paulo Ninho, além dos repórteres Vanessa Costa e Lael Arruda com participações em links ao vivo. A TV Correio convida todos a acompanhar de perto este programa que une entretenimento, turismo, cultura e o melhor da culinária paraibana. Durante quatro sábados, o Dique de Cabedelo é cartão postal desse verão, a partir das 12h30 da tarde.

O terceiro “Verão é na Correio” acontece nesse sábado (25) com reportagens especiais e te levam para conhecer mais uma beleza do litoral paraibano: a ilha de ‘Areia Vermelha’, além de muita adrenalina e diversão num passeio de Banana Boat. O público presente e os telespectadores de casa irão dançar ao som do Grupo ‘No Sigilo’ e Matheus Lira com um repertório recheado com os hits do momento.