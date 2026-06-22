Com TV Tropical no comando, São João do Nordeste conecta tradição, música e cultura dos nove estados A TV Tropical, afiliada da RECORD no Rio Grande do Norte, foi a responsável por gerar o sinal da transmissão para os nove estados nordestinos

Divulgação TV Tropical

O São João de Natal ganhou uma dimensão ainda maior neste fim de semana. Além de reunir milhares de pessoas na Arena das Dunas, a festa foi escolhida para sediar a edição 2026 do São João do Nordeste, projeto especial da Record que levou para toda a região uma das maiores celebrações juninas do país.

A TV Tropical, afiliada da RECORD no Rio Grande do Norte, foi a responsável por gerar o sinal da transmissão para os nove estados nordestinos. A programação mostrou não apenas os shows realizados em Natal, mas também a riqueza cultural, as tradições e as manifestações populares que fazem do São João uma das festas mais importantes do Nordeste.

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Enquanto artistas como Grafith, Seu Desejo, Arnaldinho Neto e Kadu Martins animavam o público na Arena das Dunas, uma grande estrutura de televisão trabalhava nos bastidores para levar a festa a milhões de telespectadores. Mais de 130 mil pessoas passaram pelo polo durante a programação do sábado.

A transmissão mobilizou profissionais de diferentes estados e contou com uma operação que envolveu mais de 100 pessoas entre jornalistas, produtores, técnicos, diretores e equipes de apoio.

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Para André Dias, superintendente de Rede da RECORD, o projeto já se consolidou como um dos mais importantes da emissora na região. “Nesse modelo que a gente faz de interromper nosso sinal nacional e fazer com que essa transmissão seja pra todo Nordeste, já se tornou um sucesso, uma exigência do público e do mercado. O mercado quer essa participação mais ativa com o público nordestino.”

André também destacou o papel da TV Tropical na realização do evento e a capacidade da emissora em receber uma operação de grande porte. “A TV Tropical se habilitou de forma muito rápida a fazer o receptivo. Isso só mostra ainda mais a excelência do trabalho de vocês, todos que estão envolvidos nessa transmissão.”

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Segundo ele, o projeto tem como objetivo valorizar a identidade cultural nordestina e aproximar ainda mais o público regional da programação da RECORD, dando visibilidade às festas, artistas e tradições que movimentam o Nordeste durante o mês de junho.

A gerente de Jornalismo da TV Tropical, Amanda Carvalho, destacou o esforço conjunto das emissoras participantes para tornar a transmissão possível. “É, sem dúvidas, uma honra e responsabilidade muito grande. Mas, para isso, a gente conta com a parceria de todas as praças que estão junto com a gente durante todo o mês de junho. Até antes, já que a gente começa em maio esse trabalho para nesse grande dia coroarmos na Record com uma transmissão incrível, trazendo os artistas de todo o Nordeste, a cultura de todo o Nordeste, para tela da RECORD.”

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Além da transmissão em TV aberta para toda a região, o programa também foi exibido em plataformas digitais, ampliando o alcance do evento para outras partes do Brasil. O canal TV Tropical RN, no YouTube, transmitiu toda a programação ao vivo.

Para o diretor comercial da TV Tropical, Raniere Andrade, a escolha de Natal para sediar a transmissão representa um reconhecimento ao trabalho realizado pela emissora e à força do São João potiguar. “Já pensou? Natal essa noite vai ser cabeça de rede, vai gerar sinal para todos os estados do Nordeste. Isso é um orgulho muito grande para a gente.”

A apresentação ficou por conta de Priscilla Freire e Cyro Robson Papinha, que conduziram o público por uma viagem pelas tradições dos nove estados nordestinos, destacando costumes, manifestações culturais e a diversidade que marca os festejos juninos da região.

A transmissão também reuniu representantes da RECORD, patrocinadores e parceiros comerciais de diversas partes do país. Uma comitiva com mais de 70 convidados acompanhou de perto o evento e conheceu um pouco da cultura, da gastronomia e do potencial turístico do Rio Grande do Norte.

Com Natal no centro da transmissão, o São João do Nordeste mostrou que a festa vai muito além dos palcos. A iniciativa transformou a capital potiguar em uma vitrine para toda a região, reforçando a força da cultura nordestina e levando suas tradições para milhões de brasileiros.

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Confira o video da transmissão: