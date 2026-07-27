TV Tropical transmite o maior festival gospel do Rio Grande do Norte para milhares de espectadores Com apresentação de Murilo Meirelles, a emissora levou ao vivo toda a emoção do Mossoró Sal & Luz e ultrapassou 20 mil visualizações por dia de transmissão no YouTube

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical realizou, nos dias 24 e 25 de julho, a transmissão ao vivo do Mossoró Sal & Luz, o maior festival gospel do Rio Grande do Norte. Com cobertura especial e apresentação de Murilo Meirelles, a emissora levou ao público toda a emoção de um dos principais eventos de música cristã do Nordeste.

Realizado em Mossoró, o festival reuniu milhares de pessoas no último fim de semana programação, promovendo momentos de fé, louvor e adoração, além de fortalecer o turismo, a cultura e a economia da cidade. O evento já faz parte do calendário oficial do município e recebe visitantes de diversas regiões do estado e de estados vizinhos.

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Divulgação TV Tropical

A transmissão ao vivo da TV Tropical foi exibida pelo YouTube da emissora e registrou mais de 20 mil visualizações em cada dia, ampliando o alcance do festival para quem não pôde acompanhar a programação presencialmente.

No dia 24 de julho, o público acompanhou os shows de Aline Barros e Thalles Roberto, dois dos maiores nomes da música gospel nacional. Já no dia 25 de julho, o palco recebeu Anderson Freire, Maria Marçal e a banda Novo Som, encerrando o festival com apresentações marcadas por emoção e grande participação do público.

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Com uma transmissão de qualidade, entrevistas, bastidores e a condução de Murilo Meirelles, a TV Tropical reafirmou seu compromisso de valorizar os grandes eventos do Rio Grande do Norte, levando informação, entretenimento e conteúdo de relevância para milhares de espectadores dentro e fora do estado.