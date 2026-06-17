São João do Nordeste: TV Tropical comanda transmissão das maiores festas da região Especial ao vivo, com apresentação de Priscilla Freire e Cyro Robson Papinha, mostra os festejos juninos de nove estados nordestinos a partir das 23h30 de sábado (20)

Divulgação TV Tropical

A força, a cultura e a tradição do Nordeste vão transformar a tela da RECORD em um verdadeiro arraiá neste sábado (20), com o projeto São João do Nordeste. A TV Tropical vai liderar a transmissão, que terá apresentação de Priscilla Freire e Cyro Robson Papinha. A partir das 23h30, o público vai acompanhar, ao vivo, os principais festejos juninos dos nove estados nordestinos, uma viagem pelas maiores festas de São João do país.

“O São João nas emissoras RECORD Nordeste é uma grande oportunidade de integração de audiência, de marcas e de interesses comerciais. É um excelente momento para mostrarmos nossa força regional, não só para o mercado do Nordeste, mas também para todo o mercado nacional”, celebra o superintendente de Rede da RECORD, André Dias. No RecordPlus, plataforma de streaming da RECORD, o especial chega a todo o Brasil.

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As festas no Nordeste

No São João de Natal, as atrações da noite são Banda Grafith, Seu Desejo, Arnaldinho e Kadu Martins. O evento vem ganhando força no calendário cultural da capital potiguar e promete levar milhares de pessoas para a área externa da Arena das Dunas.

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Ainda no Rio Grande do Norte, a TV Tropical vai mostrar tudo que estiver rolando no Mossoró Cidade Junina, em Mossoró, maior festa junina do estado. A noite terá shows da banda Lagosta Bronzeada e da cantora Michelle Andrade, na Estação das Artes Elizeu Ventania, principal polo mossoroense.

A cobertura especial também vai destacar o São João de Campina Grande, na Paraíba. Realizada no tradicional Parque do Povo, a festa reúne milhares de pessoas diariamente, com programação que se estende por mais de um mês. Entre as atrações da noite estão Ton Oliveira, Bob Léo, Garota Safada e o cantor Fagner.

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Em Pernambuco, os destaques são os festejos em Caruaru e Gravatá, com nomes consagrados como Falamansa, Léo Foguete, Matheus & Kauan. Já em Sergipe, o tradicional Arraiá do Povo, realizado na Orla de Atalaia, em Aracaju, terá shows de Brasas do Forró, Yasmin Sensação e Filho do Piseiro. A festa sergipana é conhecida como o maior arraiá à beira-mar do Brasil.

Mas não para por aí. Ainda tem muita festa. Em Alagoas, a transmissão vai mostrar a programação do São João Raiz, parte do São João Massayó 2026, que reúne mais de 150 atrações culturais em diversos polos da capital alagoana. A noite de sábado terá atrações como Brucelose, Júlio Uçá e Forró de Verdade.

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Já a Bahia reserva o São João de Jequié e o cenário junino do Pelourinho, em Salvador. Entre as atrações estão Limão com Mel, Léo Santana e Tarcísio do Acordeon, além das manifestações culturais e decoração típica transformando as ruas da capital baiana. No Ceará, a transmissão vai destacar o Festival de Quadrilhas Juninas.

A festa ainda vai passar pelo Maranhão, onde a riqueza cultural dos arraiás é representada por grupos folclóricos, com apresentações de Bumba Meu Boi, cacuriá e shows musicais, mantendo viva a identidade cultural do estado. Além disso, no Piauí, o destaque será a festa de São João, na cidade de São Pedro do Piauí, no interior do estado. Pedro e Benício, Lexa e Sorriso Maroto são as atrações.

Mais do que uma transmissão, o São João do Nordeste vai celebrar a identidade, a cultura e as tradições que unem a região. Durante a noite, o público vai acompanhar a diversidade dos festejos juninos, dos grandes shows aos grupos folclóricos, das quadrilhas aos ritmos que embalam o povo.