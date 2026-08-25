TV Tropical realizou série de sabatinas com candidatos ao Governo do RN Entrevistas foram conduzidas por Murilo Meireles e Mara Godeiro e colocaram as propostas e os principais desafios do estado no centro do debate

Divulgação TV Tropical

A TV Tropical realizou, entre os dias 17 e 20 de agosto, uma série de sabatinas com candidatos ao Governo do Rio Grande do Norte. As entrevistas foram realizadas durante o Cidade Alerta, na parte final do programa, e conduzidas pelos apresentadores Murilo Meireles e Mara Godeiro.

A programação contou com um candidato por dia. Cada sabatina teve cerca de 30 minutos e foi dedicada à apresentação das propostas e ao debate sobre os principais desafios do estado.

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Confira a programação

Segunda-feira (17): Cadu de Lula

Terça-feira (18): Álvaro Dias

Quarta-feira (19): Allyson Bezerra

Quinta-feira (20): Robério Paulino

As entrevistas começaram por volta das 19h20, após a mudança de formato do Cidade Alerta para a parte final da edição.

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Divulgação TV Tropical

Propostas no centro das perguntas

Segundo Murilo Meireles, a proposta das sabatinas foi ir além de uma entrevista convencional e aprofundar as ideias apresentadas pelos candidatos.

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“A gente vai pegar plano de governo, a gente vai perguntar sobre essas propostas, como eles pretendem executar essas propostas.”

O apresentador explicou que a intenção foi abordar os principais temas da campanha e questionar os candidatos sobre como pretendiam colocar em prática as propostas apresentadas aos eleitores.

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Para Murilo, o objetivo foi contribuir para que o eleitor conhecesse os candidatos também a partir de suas ideias, projetos e compromissos, e não apenas pela trajetória política ou pela imagem construída durante a campanha.

Mara Godeiro destacou que as sabatinas foram pensadas como um espaço para que o público pudesse ouvir diretamente os candidatos, conhecer suas propostas e entender como cada um pretendia enfrentar os principais problemas do Rio Grande do Norte.

“É perguntar, ouvir, comparar e decidir.”

De acordo com a apresentadora, as perguntas também foram direcionadas a partir dos planos de governo apresentados pelos candidatos, permitindo aprofundar os temas e colocar diferentes propostas em discussão.

Além das sabatinas, a TV Tropical também realizou a cobertura das eleições e programou um debate entre os candidatos ao Governo do Estado.

As entrevistas foram exibidas pela programação da TV Tropical, dentro do Cidade Alerta.